Donald Trump Kraliçe'yi öfkelendirdi...

ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyaretinde Kraliçe Elizabeth'in Trump'a 'öfkelendiği' görüntüler ortaya çıktı. Trump'ın kendisini bir süre ayakta bekletmesine sinirlenen Elizabeth'in defalarca saatine baktığı görülüyor. Trump ziyareti boyunca üç kez Kraliyet protokolünü kırdı. 92 yaşındaki Kraliçe'yi yaklaşık 15 dakika boyunca ayakta bekletti. Trump'ın Kraliçe karşısında diğer liderle yaptığı gibi sert bir tokalaşmayla selamlaşması ise İngiliz basını tarafından çok sert şekilde eleştirildi. First Lady Melania Trump'ın ise Kraliçe ile selamlaşmasında reverans yapmaması eleştirilere sebep oldu. Trump'ın Kraliçe ile yan yana yürürken 'düz çizgiyi' takip edememesi de alay konusu oldu.