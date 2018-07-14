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Donald Trump Kraliçe'yi öfkelendirdi...

Giriş Tarihi: 14.07.2018 12:59 Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 14:24
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Donald Trump Kraliçe'yi öfkelendirdi...
Donald Trump Kraliçe'yi öfkelendirdi...

ABD Başkanı 'ın İngiltere ziyaretinde Kraliçe Elizabeth'in Trump'a 'öfkelendiği' görüntüler ortaya çıktı.

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Donald Trump Kraliçe'yi öfkelendirdi...
Donald Trump Kraliçe'yi öfkelendirdi...

Trump'ın kendisini bir süre ayakta bekletmesine sinirlenen Elizabeth'in defalarca saatine baktığı görülüyor.

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Donald Trump Kraliçe'yi öfkelendirdi...
Donald Trump Kraliçe'yi öfkelendirdi...

Trump ziyareti boyunca üç kez Kraliyet protokolünü kırdı.

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Donald Trump Kraliçe'yi öfkelendirdi...
Donald Trump Kraliçe'yi öfkelendirdi...

92 yaşındaki Kraliçe'yi yaklaşık 15 dakika boyunca ayakta bekletti.

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Donald Trump Kraliçe'yi öfkelendirdi...
Donald Trump Kraliçe'yi öfkelendirdi...

Trump'ın Kraliçe karşısında diğer liderle yaptığı gibi sert bir tokalaşmayla selamlaşması ise İngiliz basını tarafından çok sert şekilde eleştirildi.

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Donald Trump Kraliçe'yi öfkelendirdi...
Donald Trump Kraliçe'yi öfkelendirdi...

First Lady Melania Trump'ın ise Kraliçe ile selamlaşmasında reverans yapmaması eleştirilere sebep oldu.

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Donald Trump Kraliçe'yi öfkelendirdi...
Donald Trump Kraliçe'yi öfkelendirdi...

Trump'ın Kraliçe ile yan yana yürürken 'düz çizgiyi' takip edememesi de alay konusu oldu.

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