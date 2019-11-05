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  • Dubai'nin veliaht prensi sosyal medyanın gözdesi! Yaptıkları olay olunca...

Dubai'nin veliaht prensi sosyal medyanın gözdesi! Yaptıkları olay olunca...

Arap coğrafyasında zengin prenslerin lüks yaşamlarını bilmeyenimiz kalmadı. Son dönemin en popüler ismi ise Dubai'den. Dubai Prensi ve Dubai Yürütme Kurulu Başkanı Şeyh Hamdan Bin Muhammed Bin Raşit El Maktum son dönemin en popüler kullanıcılarından biri. Yakışıklı Prensin her yaptığı olay oluyor. Paylaşımları binlerce beğeniyi anında alıyor. Takipçi sayısı ise günden güne artıyor.

Giriş Tarihi: 05.11.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 11:24
Dubai'nin veliaht prensi sosyal medyanın gözdesi! Yaptıkları olay olunca...

Şeyh Hamdan Instagram'ın yıldızları arasında yer alıyor. İnstagram'da 9 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Dubai'nin veliaht prensi sosyal medyanın gözdesi! Yaptıkları olay olunca...

İşte Dubai Prensi Şeyh Hamdan'ın çılgın ve zengin hayatı..

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Dubai'nin veliaht prensi sosyal medyanın gözdesi! Yaptıkları olay olunca...
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Dubai'nin veliaht prensi sosyal medyanın gözdesi! Yaptıkları olay olunca...
Dubai'nin veliaht prensi sosyal medyanın gözdesi! Yaptıkları olay olunca...
Dubai'nin veliaht prensi sosyal medyanın gözdesi! Yaptıkları olay olunca...
Dubai'nin veliaht prensi sosyal medyanın gözdesi! Yaptıkları olay olunca...
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