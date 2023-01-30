Giriş Tarihi: 30.01.2023 09:26
Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
09:40
Dünya Başkan Erdoğan'ın 'İsveç şok olacak' sözlerini konuşuyor! Bundan sonra ne olacak?
NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç ve Finlandiya ile üçlü mekanizma süresiz durdurulmuştu. İsveç'te üst üste yaşanan PKK ve Rasmus Paludan skandalları iki ülke arasında ipleri kopma noktasına getirirken Başkan Erdoğan, dün İsveç ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın 'İsveç şok olacak' sözleri tüm dünyada gündem oldu. 'Bundan sonra ne olacak?'