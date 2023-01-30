Dünya Başkan Erdoğan’ın ’İsveç şok olacak’ sözlerini konuşuyor! Bundan sonra ne olacak?

"İSVEÇ ŞOKE OLACAK"

Başkan Erdoğan, İsveç Kralı Demirbaş Karl'ın Osmanlı'ya sığınması ve İsveç ile ilgili bir soruya "İşte orada tabii bir eksik var. İsveç Başbakanı Osmanlıca'yı bilmiyor. Türkçe'yi hiç bilmiyor. Biz tabii kendisine. Bunları bir şekilde anlattık. Dedik ki bak eğer siz illa NATO diyorsanız NATO'ya girebilmeniz için bu teröristleri bize iade edeceksiniz. Eğer bu teröristleri bize iade etmezseniz 120 kişilik bir liste verdik kusura bakmayın ve tabii bunlar o gün bugün bizimle kendilerine göre yok anayasa değişikliği yaptık, yok şunu yaptık, yok bunu yaptık kendilerine göre dalga geçiyorlar.