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Haberler Galeri Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Tam 80 yıl sonra ortaya çıkan o detay kan dondurdu…
Giriş Tarihi: 30.03.2023 14:53 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 14:53

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Tam 80 yıl sonra ortaya çıkan o detay kan dondurdu…

Dünya ABD'nin Alabama Eyaleti'nde yaşayan bir adamın sosyal medya hesabında paylaştığı o fotoğrafla sarsıldı. Genç adam ailesine ait olan eski fotoğrafları yayınlarken, o kan dondurucu detayı fark etmedi. Fakat adamın arkadaşlarından birinin yaptığı yorumla birlikte fotoğrafta daha önce görülmemiş o detay gün yüzüne çıktı. 1942 yılında çekilmiş olduğu belirtilen kare kısa süre içinde binlerce kez paylaşıldı ve tartışmaya neden oldu.

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Tam 80 yıl sonra ortaya çıkan o detay kan dondurdu…

Dünya sosyal medyada paylaşılan bu kareleri konuşuyor... Dünyada insan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren birçok olaydan söz ediliyor. Fotoğraflar ve videolar ise bu olayların kanıtı olarak gösteriliyor. Bu listede aile üyeleri tarafından yıllar sonra fark edilmiş gizemlere sahip kareler yer alıyor. Fotoğraflar, Reddit, Paranormal360, Angelsghosts, Examiner, Complex ve farklı birkaç site tarafından paylaşıldı.

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Tam 80 yıl sonra ortaya çıkan o detay kan dondurdu…

YÜZÜ OLMAYAN KIZ

Paranormal360 sitesinde Macaristan'dan Szigeti Gyöngyi'ye ait ilginç bir fotoğraf paylaşıldı. Szigeti Gyöngyi'nin annesine ait olan bu fotoğraf, 1943 yılında babası tarafından çekilmiş. İlk bakışta kare normal görünüyor. Ancak Szigeti Gyöngyi'nin annesinin arkasında yüzü ve kolları olmayan genç bir kız var.

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Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Tam 80 yıl sonra ortaya çıkan o detay kan dondurdu…

DAVETSİZ KONUK

1972 yılında nikah salonuna gelen bir grubun fotoğrafı, profesyonel bir fotoğrafçı tarafından çekiliyor. Fotoğraf yine en başta oldukça masum görünüyor, ancak detaylı bakınca erkek konuğun arkasında birinin saklandığı görülüyor.

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Tam 80 yıl sonra ortaya çıkan o detay kan dondurdu…

Fotoğrafçı, fotoğraf çekildikten sonra konukların arkasında kimsenin olmadığını iddia ediyor.

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Tam 80 yıl sonra ortaya çıkan o detay kan dondurdu…

DANS EDEN AYI

Sandra McLachlan'a ait olan bu fotoğraf, aslında McLachlan'a bir aile dostu tarafından verilmiş. İki kadın arasında yer alan adam, 1950'lerde Ontario, Kanada'da bir huzurevine kalmaya başlamış. Kız kardeşleri de adamı ziyarete gelmiş. Fotoğrafta soldaki kadının hemen yanında bir ayı figürü yer alıyor. Huzurevindeki yaşlı adam bir dönem, Vikingler, hayvanlar ve başka şeyler gördüğünü iddia etmiş ve hastaneye kaldırılıp, tedavi edilmiş.

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