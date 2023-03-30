Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Tam 80 yıl sonra ortaya çıkan o detay kan dondurdu…

Dünya sosyal medyada paylaşılan bu kareleri konuşuyor... Dünyada insan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren birçok olaydan söz ediliyor. Fotoğraflar ve videolar ise bu olayların kanıtı olarak gösteriliyor. Bu listede aile üyeleri tarafından yıllar sonra fark edilmiş gizemlere sahip kareler yer alıyor. Fotoğraflar, Reddit, Paranormal360, Angelsghosts, Examiner, Complex ve farklı birkaç site tarafından paylaşıldı.