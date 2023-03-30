Giriş Tarihi: 30.03.2023 14:53
Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
14:53
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Tam 80 yıl sonra ortaya çıkan o detay kan dondurdu…
Dünya ABD'nin Alabama Eyaleti'nde yaşayan bir adamın sosyal medya hesabında paylaştığı o fotoğrafla sarsıldı. Genç adam ailesine ait olan eski fotoğrafları yayınlarken, o kan dondurucu detayı fark etmedi. Fakat adamın arkadaşlarından birinin yaptığı yorumla birlikte fotoğrafta daha önce görülmemiş o detay gün yüzüne çıktı. 1942 yılında çekilmiş olduğu belirtilen kare kısa süre içinde binlerce kez paylaşıldı ve tartışmaya neden oldu.