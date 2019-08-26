Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! G-7'de dikkat çeken kareler...

Fransa'nın Biarritz şehrinde başlayan G-7 zirvesinde yapılan görüşmelerin ardından liderler aile fotoğrafı çektirdi. Ancak bazı kareler çok konuşuldu. İşte o kareler... Dünyanın en büyük ekonomilerinden yedisinin oluşturduğu G7 Zirvesi'nde gün sonu aile fotoğrafı çekildi. Fransa'nın Biarritz şehrinde bir araya gelen G7 liderleri, yapılan görüşmelerin ardından aile fotoğrafı çektirdi. Ancak karede Boris Johnson detayı dikkatlerden kaçmadı. İngiltere basınında ise bu durum 'Johnson ve İngiltere artık karelerde de AB'den uzaklaştırılıyor' yorumlarına neden oldu. Fransa First Lady Brigitte Macron'un, ABD Başkanı Donald Trump'ı öpüş biçimi ise dikkat çekti. Dünyanın en büyük ekonomilerinden yedisinin oluşturduğu G7 Zirvesi'nde gün sonu aile fotoğrafı çekildi. Fransa'nın Biarritz şehrinde bir araya gelen liderler, küresel güvenlik, iklim değişikliği ve ticaret hakkında birçok meseleyi masaya yatırdı.