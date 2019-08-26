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  • Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! G-7'de dikkat çeken kareler...

Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! 'de dikkat çeken kareler...

'nın Biarritz şehrinde başlayan zirvesinde yapılan görüşmelerin ardından liderler aile fotoğrafı çektirdi. Ancak bazı kareler çok konuşuldu. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 26.08.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 09:58
Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! G-7'de dikkat çeken kareler...

Dünyanın en büyük ekonomilerinden yedisinin oluşturduğu G7 Zirvesi'nde gün sonu aile fotoğrafı çekildi.

Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! G-7'de dikkat çeken kareler...

'nın Biarritz şehrinde bir araya gelen G7 liderleri, yapılan görüşmelerin ardından aile fotoğrafı çektirdi. Ancak karede detayı dikkatlerden kaçmadı.

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Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! G-7'de dikkat çeken kareler...


Johnson, aile fotoğrafında ABD, , Almanya gibi ülke liderlerinden uzak bir köşeye konuldu.

Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! G-7'de dikkat çeken kareler...

İngiltere basınında ise bu durum 'Johnson ve İngiltere artık karelerde de AB'den uzaklaştırılıyor' yorumlarına neden oldu.

Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! G-7'de dikkat çeken kareler...

First Lady Brigitte 'un, ABD Başkanı Donald 'ı öpüş biçimi ise dikkat çekti.

Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! G-7'de dikkat çeken kareler...

Dünyanın en büyük ekonomilerinden yedisinin oluşturduğu G7 Zirvesi'nde gün sonu aile fotoğrafı çekildi.

Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! G-7'de dikkat çeken kareler...

'nın Biarritz şehrinde bir araya gelen liderler, küresel güvenlik, iklim değişikliği ve ticaret hakkında birçok meseleyi masaya yatırdı.

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