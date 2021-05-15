HaberlerGaleriDünya Filistin için tek yürek oldu! "Kapıları açın, milyonlarca şehitle Kudüs'e gidiyoruz"
Giriş Tarihi: 15.05.2021 18:15Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 21:32
Dünya Filistin için tek yürek oldu! "Kapıları açın, milyonlarca şehitle Kudüs'e gidiyoruz"
İşgalci İsrail'in Gezze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı. Dünyanın dört bir yanında sokağa çıkan insanlar, İsrail'in insanlık dışı saldırılarını protesto etti. Ürdün'de düzenlenen protestolarda Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Kapıları açın", "Milyonlarca şehitle Kudüs'e gidiyoruz" şeklinde sloganlar attı. ABD'den Almanya'ya, Avustralya'dan İspanya'ya birçok ülkede İsrail'in zulmü protesto edildi. İşte detaylar.