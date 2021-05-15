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Haberler Galeri Dünya Filistin için tek yürek oldu! "Kapıları açın, milyonlarca şehitle Kudüs'e gidiyoruz"
Giriş Tarihi: 15.05.2021 18:15 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 21:32

Dünya için tek yürek oldu! "Kapıları açın, milyonlarca şehitle Kudüs'e gidiyoruz"

İşgalci 'in Gezze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı. Dünyanın dört bir yanında sokağa çıkan insanlar, İsrail'in insanlık dışı saldırılarını protesto etti. Ürdün'de düzenlenen protestolarda bayrakları taşıyan göstericiler, "Kapıları açın", "Milyonlarca şehitle Kudüs'e gidiyoruz" şeklinde sloganlar attı. ABD'den Almanya'ya, Avustralya'dan İspanya'ya birçok ülkede İsrail'in zulmü protesto edildi. İşte detaylar.

Dünya Filistin için tek yürek oldu! Kapıları açın, milyonlarca şehitle Kudüs'e gidiyoruz

İşgalci ordusunun 'nde Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarına karşı dünya tek ses oldu. ABD'den Almanya'ya Avustralya'dan İspanya'ya birçok ülkede protesto gösterileri düzenlendi. İşte ayrıntılar.

Dünya Filistin için tek yürek oldu! Kapıları açın, milyonlarca şehitle Kudüs'e gidiyoruz

JAPONYA

Japonya'nın başkenti Tokyo'da toplanan bir grup gösterici tarafından, 'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

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Dünya Filistin için tek yürek oldu! Kapıları açın, milyonlarca şehitle Kudüs'e gidiyoruz
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Dünya Filistin için tek yürek oldu! Kapıları açın, milyonlarca şehitle Kudüs'e gidiyoruz
Dünya Filistin için tek yürek oldu! Kapıları açın, milyonlarca şehitle Kudüs'e gidiyoruz
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