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gizemini yıllardır çözemiyor! 51. bölgede neler oluyor?

Giriş Tarihi: 12.02.2019 21:28 Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 21:36
Dünya gizemini yıllardır çözemiyor! 51. bölgede neler oluyor?

Dünyanın en merak ettiği ama on yıllardır sırrı çözülemeyen ABD'nin gizli üssü 51'inci bölge esrarını halen koruyor. Yeni görüntüleri yayınlanan bölgeye kimse sokulmuyor ve içinde ne olduğunu bilen yok!

Dünya gizemini yıllardır çözemiyor! 51. bölgede neler oluyor?

İddialara göre ABD, 51. bölgede daha önce yakaldığı dışı yaratıkları yani uzaylıları inceliyor, özel deneyler yapıyor.

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Dünya gizemini yıllardır çözemiyor! 51. bölgede neler oluyor?

Dışarıdan bakıldığında bir üs gibi görünen bölgenin yer altında daha büyük bir gizem taşıdığı ve asıl üssün orada yer aldığı düşünülüyor.

Dünya gizemini yıllardır çözemiyor! 51. bölgede neler oluyor?

Plakası bulunmayan ve kimlikleri belli olmayan silahlı güvenlik görevlileri tarafından korunan üsse kimsenin yaklaşmasına izin verilmezken çevrede üsse yaklaşılması durumunda personelin ateş açma yetkisinin bulunduğu uyarı yazıların bulunuyor.

Dünya gizemini yıllardır çözemiyor! 51. bölgede neler oluyor?

1947 senesinde Roswell'e düştüğü iddia edilen UFO'dan elde edilen teknolojilerin geliştirildiği, elde edilen bu verilerle de lazer güdümlü füze, kızılötesi ışın gibi teknolojilerin üretildiği söylenen bir bölge: 51. bölge...

Dünya gizemini yıllardır çözemiyor! 51. bölgede neler oluyor?

51. Bölge, Las Vegas'ın 153 km kuzeyinde Nevada test sahası ve Nellis Hava Kuvvetleri sahası ile çevreleniyor.

Dünya gizemini yıllardır çözemiyor! 51. bölgede neler oluyor?

İçinde bulunduğu arazinin büyüklüğü 76 km...

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