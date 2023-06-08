Dünya Hakan Fidan’ı konuşuyor! Alman basınından çarpıcı analiz: Her şeyi bilen adam

Yeni dışişleri Bakanı Hakan Fidan dünyanın gündeminden düşmüyor. Son olarak Alman RND Hakan Fidan hakkında bir analiz yayınladı. Hakan Fidan için 'Her şeyi bilen adam' ifadelerinin kullanıldığı analizde, kamuoyunun ise onun hakkında hiçbir şey bilmediği yazıldı. RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), Hakan Fidan'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 20 yılı aşkın bir süredir yan yana olduğunu yazdı. TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ ADAMLARINDAN BİRİ 'MİT'in başında 13 yıl geçirdikten sonra, neredeyse hiç kimse Fidan kadar çok sır bilmiyor. Bu onu Türkiye'nin en güçlü adamlarından biri yapıyor' dedi. Türkiye'de herkesin Hakan Fidan'ın adını bildiği ancak hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmediği ifade edilen haberde, Fidan'ın eğitim hayatı ile ilgili bilgiler paylaşıldı. 15 yıl Türk ordusunda subay olarak görev alan Fidan'ın Almanya'daki NATO Acil Müdahale Gücü'nde görevlendirildiğine de dikkat çekildi. Erdoğan'ın başbakan seçildiği 2003 yılında başbakan seçilmesinin ardından Fidan'ı TİKA direktörü olarak atadığı belirtildi. 2007'de ise Devlet Bakanı olarak Başbakanlık makamına geçtiği ifade edildi. Burada odak noktası dış ve güvenlik politikası olduğu söylenen Fidan'ın 2010 yılında ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başına geçtiği belirtildi.