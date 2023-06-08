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Giriş Tarihi: 08.06.2023 15:15 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 15:16

Dünya Hakan Fidan'ı konuşuyor! Alman basınından çarpıcı analiz: Her şeyi bilen adam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından kabine üyeleri dünya basınında gündem oldu. Son olarak Alman basını yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı mercek altına aldı.

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Dünya Hakan Fidan’ı konuşuyor! Alman basınından çarpıcı analiz: Her şeyi bilen adam

Yeni dışişleri Bakanı Hakan Fidan dünyanın gündeminden düşmüyor. Son olarak Alman RND Hakan Fidan hakkında bir analiz yayınladı. Hakan Fidan için 'Her şeyi bilen adam' ifadelerinin kullanıldığı analizde, kamuoyunun ise onun hakkında hiçbir şey bilmediği yazıldı.

Dünya Hakan Fidan’ı konuşuyor! Alman basınından çarpıcı analiz: Her şeyi bilen adam

RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), Hakan Fidan'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 20 yılı aşkın bir süredir yan yana olduğunu yazdı.

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Dünya Hakan Fidan’ı konuşuyor! Alman basınından çarpıcı analiz: Her şeyi bilen adam

TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ ADAMLARINDAN BİRİ

'MİT'in başında 13 yıl geçirdikten sonra, neredeyse hiç kimse Fidan kadar çok sır bilmiyor. Bu onu Türkiye'nin en güçlü adamlarından biri yapıyor' dedi.

Dünya Hakan Fidan’ı konuşuyor! Alman basınından çarpıcı analiz: Her şeyi bilen adam

Türkiye'de herkesin Hakan Fidan'ın adını bildiği ancak hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmediği ifade edilen haberde, Fidan'ın eğitim hayatı ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Dünya Hakan Fidan’ı konuşuyor! Alman basınından çarpıcı analiz: Her şeyi bilen adam

15 yıl Türk ordusunda subay olarak görev alan Fidan'ın Almanya'daki NATO Acil Müdahale Gücü'nde görevlendirildiğine de dikkat çekildi.

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