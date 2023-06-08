Dünya Hakan Fidan’ı konuşuyor! Alman basınından çarpıcı analiz: Her şeyi bilen adam

Yeni dışişleri Bakanı Hakan Fidan dünyanın gündeminden düşmüyor. Son olarak Alman RND Hakan Fidan hakkında bir analiz yayınladı. Hakan Fidan için 'Her şeyi bilen adam' ifadelerinin kullanıldığı analizde, kamuoyunun ise onun hakkında hiçbir şey bilmediği yazıldı.