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Giriş Tarihi: 23.01.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 11:22

Dünya, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma skandalını konuşuyor: İsveç'in NATO üyeliği tehlikede!

İsveç'te İslam düşmanı aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın rezil Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemi tüm dünyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz günlerde PKK'nın Başkan Erdoğan'a yönelik skandal eylemine ses çıkarmayan İsveç polisi Paludan'ın rezil eylemine de adeta kalkan oldu. NATO'ya girmek için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç'in bu skandallara onay vermesinin ardından NATO üyeliğinin tehlikeye girdiği ifade edildi.

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Dünya, İsveç’teki Kur’an-ı Kerim yakma skandalını konuşuyor: İsveç’in NATO üyeliği tehlikede!

İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın İsveç'teki Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakıp Hz. Muhammed'e yönelik iğrenç karikatürler gösterdiği eyleme tepkiler çığ gibi büyüdü. En büyük tepki ise Türkiye'den geldi. Skandal eylem dünya basınında da gündem oldu.

Dünya, İsveç’teki Kur’an-ı Kerim yakma skandalını konuşuyor: İsveç’in NATO üyeliği tehlikede!

İsveç'in NATO üyeliğinin çıkmaza girdiğini yazan İngiliz Financial Times gazetesi, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün, Türkiye'den gelen tepkilerin ardından öfkeyi dindirmeye çalıştığını yazdı.

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Dünya, İsveç’teki Kur’an-ı Kerim yakma skandalını konuşuyor: İsveç’in NATO üyeliği tehlikede!

SEÇİMLER ÜZERİNDEN ALGI OYUNU

Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Paul Levin'in "Erdoğan iktidarda kalırsa, onaydan önce aylara değil yıllara bakıyor olabiliriz." sözlerine yer verilerek Türkiye'deki seçimler üzerinden algı yapılmaya çalışıldı.

Dünya, İsveç’teki Kur’an-ı Kerim yakma skandalını konuşuyor: İsveç’in NATO üyeliği tehlikede!

Al Jazeera'da yer alan haberde ise 'İsveç'İn "NATO hedefi, Kur'an-ı Kerim yakmasıyla çıkmaza girdi." ifadeleri kullanıldı.

Dünya, İsveç’teki Kur’an-ı Kerim yakma skandalını konuşuyor: İsveç’in NATO üyeliği tehlikede!

Geçtiğimiz günlerde PKK'nın yaptığı skandal Başkan Erdoğan'ın kuklasının asılması provokasyonuna atıf yapılan haberde, rezil Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin ilişkileri daha da gerdiği belirtildi.

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