Giriş Tarihi: 23.01.2023 11:18
Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
11:22
Dünya, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma skandalını konuşuyor: İsveç'in NATO üyeliği tehlikede!
İsveç'te İslam düşmanı aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın rezil Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemi tüm dünyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz günlerde PKK'nın Başkan Erdoğan'a yönelik skandal eylemine ses çıkarmayan İsveç polisi Paludan'ın rezil eylemine de adeta kalkan oldu. NATO'ya girmek için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç'in bu skandallara onay vermesinin ardından NATO üyeliğinin tehlikeye girdiği ifade edildi.