Dünya, İsveç’teki Kur’an-ı Kerim yakma skandalını konuşuyor: İsveç’in NATO üyeliği tehlikede!

İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın İsveç'teki Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakıp Hz. Muhammed'e yönelik iğrenç karikatürler gösterdiği eyleme tepkiler çığ gibi büyüdü. En büyük tepki ise Türkiye'den geldi. Skandal eylem dünya basınında da gündem oldu.