Giriş Tarihi: 12.09.2022 15:06
Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
15:15
Dünya Kraliçe Elizabeth'in cenazesini konuşuyor! Alışılmadık protokol: Makam aracı yerine toplu otobüs...
Kraliçe Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenecek cenaze töreninin detayları da belli oldu. Kraliçe Elizabeth'in 19 Eylül'deki cenaze töreni için büyükelçiliklere gönderilen mesaja göre, devlet başkanlarına yalnızca eşleri eşlik edecek, özel uçak ve helikopter yasak, makam aracı yerine toplu otobüs kullanılacak.