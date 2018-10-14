Dünya 'Kurukafa' tehdidi altında

Dünya 'Kuru Kafa' asteroidinin tehdidi altında... En son 31 Ekim 2015 tarihinde Dünya yörüngesine yakınlaşan TB145 kod adlı asteroid, yeniden yakınımıza geliyor. Bu asteroid daha önceki geçişlerinde, şeklinin kuru kafaya benzemesi nedeniyle gündem yaratmıştı. Uzay boşluğunda dolaşan sayısız cisimden birisi olan TB145 isimli asteroid, halk arasında 'kuru kafalı kuyruklu yıldız' olarak biliniyor. Zira asteroidin yüzeyindeki şekiller, belirli bir açıdan bakıldığında gerçekten de kuru kafayı andırıyor. En son 31 Ekim 2015 tarihinde, 486 bin kilometre yakınımızdan geçen bu garip cisim yakında yeniden bize yaklaşacak. Cismin eliptik yörüngesi, Güneş Sistemi içerisinde yer alan diğer kuyruklu yıldız ya da asteroidlerden çok da farklı değil.