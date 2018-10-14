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'' tehdidi altında

Giriş Tarihi: 14.10.2018 16:21 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 16:34
Dünya 'Kurukafa' tehdidi altında

'Kuru Kafa' asteroidinin tehdidi altında...

Dünya 'Kurukafa' tehdidi altında

En son 31 Ekim 2015 tarihinde yörüngesine yakınlaşan TB145 kod adlı asteroid, yeniden yakınımıza geliyor.

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Dünya 'Kurukafa' tehdidi altında

Bu asteroid daha önceki geçişlerinde, şeklinin kuru kafaya benzemesi nedeniyle gündem yaratmıştı.

Dünya 'Kurukafa' tehdidi altında

Uzay boşluğunda dolaşan sayısız cisimden birisi olan TB145 isimli asteroid, halk arasında "kuru kafalı kuyruklu yıldız" olarak biliniyor.

Dünya 'Kurukafa' tehdidi altında

Zira asteroidin yüzeyindeki şekiller, belirli bir açıdan bakıldığında gerçekten de kuru kafayı andırıyor.

Dünya 'Kurukafa' tehdidi altında

En son 31 Ekim 2015 tarihinde, 486 bin kilometre yakınımızdan geçen bu garip cisim yakında yeniden bize yaklaşacak.

Dünya 'Kurukafa' tehdidi altında

Cismin eliptik yörüngesi, Güneş Sistemi içerisinde yer alan diğer kuyruklu yıldız ya da asteroidlerden çok da farklı değil.

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