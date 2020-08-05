Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan açıklama! Hızla yükseliyor, dünyayı bekleyen büyük tehlike

'nden korkutan açıklama! Hızla yükseliyor, dünyayı bekleyen büyük tehlike

Birleşmiş Milletlere bağlı çalışan tarafından dünyayla paylaşılan bir harita korkutucu bir gerçeği gözler önüne serdi. Dünya adeta kızarıyor! Küresel ısınma ve dünyamızı olumsuz şekilde etkilemekte. Küresel ısınma nedeniyle dünya haritasının değişme ihtimali var. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yayınladığı sıcaklık haritası endişe verici. DMÖ analizlerinde Corona virüsün etkisinin azalmaya başladığı yaz aylarıyla birlikte beklenen sıcaklık artışlarının yüksek olması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl , ve 'da hava sıcaklığı 40 santigrat dereceyi aşıp rekorlar kırarken 'de de 38,7 derece ile rekor kırılmıştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.08.2020 01:44 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 01:44
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan açıklama! Hızla yükseliyor, dünyayı bekleyen büyük tehlike

Birleşmiş Milletlere bağlı görev yapan 'nün yayımladığı sıcaklık dalgalarını gösteren bu harita oldukça endişe verici.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan açıklama! Hızla yükseliyor, dünyayı bekleyen büyük tehlike

Birleşmiş Milletlere'e bağlı 'nden yapılan açıklama, yaz aylarındaki tehlikeye dikkat çekiyor ve virüs salgını sonrasında insanlığı bekleyen yeni tehdidi ortaya koyuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan açıklama! Hızla yükseliyor, dünyayı bekleyen büyük tehlike

Bu yılın başından beri yapılan ölçümlerin 2020'de kuzey yarımkürede sıcaklık rekoru kırılabileceği dile getirilirken, koronavirüs salgınının önlem alınmasını zorlaştırabileceğine de dikkat çekildi.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan açıklama! Hızla yükseliyor, dünyayı bekleyen büyük tehlike

İnsanların korunması için şehirlerin ve diğer yerleşim bölgelerinin aşırı sıcaklara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğinin altı çizilirken, dışarıda şapka takılması, yeterli miktarda su içilmesi, el bileklerinin soğuk su ile ovulması hayati bir önem taşıyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan açıklama! Hızla yükseliyor, dünyayı bekleyen büyük tehlike
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan açıklama! Hızla yükseliyor, dünyayı bekleyen büyük tehlike

Bu görüntü Avrupa Uzay Ajansı tarafından çekildi. Koronavirüs salgınıyla birlikte sürpriz şekilde Kuzey Kutbu uydudan bu şekilde görüntülenirken, ilk kez bilim insanları böyle bir manzarayla karşılaşıyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan açıklama! Hızla yükseliyor, dünyayı bekleyen büyük tehlike

Daha önce Güney Kutbu'nda bulunan ozon tabakasının üzerindeki çatlakların koronavirüs nedeniyle büyük oranda kapandığı ortaya çıkmıştı. Ancak Kuzey Kutbu'ndaki bu görüntüne bilim insanları anlam veremedi. Güney Kutbu'nun aksine bu noktada ilk kez böyle bir şey görülüyor.

SON DAKİKA