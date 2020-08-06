Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan açıklama! Hızla yükseliyor, dünyayı bekleyen büyük tehlike!

Birleşmiş Milletlere bağlı çalışan Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından dünyayla paylaşılan bir harita korkutucu bir gerçeği gözler önüne serdi. Dünya adeta kızarıyor! Küresel ısınma Türkiye ve dünyamızı olumsuz şekilde etkilemekte. Küresel ısınma nedeniyle dünya haritasının değişme ihtimali var. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yayınladığı sıcaklık haritası endişe verici. DMÖ analizlerinde Corona virüsün etkisinin azalmaya başladığı yaz aylarıyla birlikte beklenen sıcaklık artışlarının yüksek olması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Belçika, Hollanda ve Almanya'da hava sıcaklığı 40 santigrat dereceyi aşıp rekorlar kırarken İngiltere'de de 38,7 derece ile rekor kırılmıştı. İşte detaylar...