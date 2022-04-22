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Haberler Galeri Dünya o amiral gemisini konuşmuştu! Rusya, Moskova kruvazörünün bilançosunu ilk kez açıkladı
Giriş Tarihi: 22.04.2022 23:46 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 23:47

Dünya o amiral gemisini konuşmuştu! Rusya, Moskova kruvazörünün bilançosunu ilk kez açıkladı

Haftalardır devam eden Rusya Ukrayna savaşı, batan efsanevi Moskova kruvazör gemisinin yankılarıyla devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, halk arasında "Efsane gemi" olarak bilinen Karadeniz filosunun "Moskova" gemisiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Moskova kruvazöründe 13 Nisan'da çıkan yangın sonucunda mühimmat patlaması nedeniyle ciddi hasar meydana geldiği hatırlatılan açıklamada, yangını söndürme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı aktarıldı. Moskova Kruvazörü mürettebatıyla ilgili ilk kez konuşan Rusya geminin bilançosunu açıkladı.

Dünya o amiral gemisini konuşmuştu! Rusya, Moskova kruvazörünün bilançosunu ilk kez açıkladı

Ukrayna'nın füzeyle vurduğunu duyurduğu Rus ordusuna ait "Moskova" isimli gemideki can kaybına ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

Dünya o amiral gemisini konuşmuştu! Rusya, Moskova kruvazörünün bilançosunu ilk kez açıkladı

Moskova kruvazöründe 13 Nisan'da çıkan yangın sonucunda mühimmat patlaması nedeniyle ciddi hasar meydana geldiği hatırlatılan açıklamada, ekiplerin yangını söndürme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı aktarıldı.

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Dünya o amiral gemisini konuşmuştu! Rusya, Moskova kruvazörünün bilançosunu ilk kez açıkladı

Açıklamada, "Geminin hayatta kalma mücadelesi sırasında 1 asker öldü, mürettebattan 27 kişi kayboldu. Mürettebattan kalan 396 kişi kruvazörden bölgedeki Karadeniz filosunun gemilerine tahliye edildi ve Sivastopol'e götürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Dünya o amiral gemisini konuşmuştu! Rusya, Moskova kruvazörünün bilançosunu ilk kez açıkladı

Ukrayna makamları, 13 Nisan'da Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait Moskova kruvazör gemisini vurduklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu.

Dünya o amiral gemisini konuşmuştu! Rusya, Moskova kruvazörünün bilançosunu ilk kez açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, gemide sebebi hala açıklanmayan yangın sırasında mühimmatın patlaması nedeniyle hasar meydana geldiğini bildirmiş, mürettebatın kurtulduğunu, limana çekilirken geminin dengesinin bozulduğunu ve battığını açıklamıştı.

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