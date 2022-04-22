Giriş Tarihi: 22.04.2022 23:46 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 23:47

Dünya o amiral gemisini konuşmuştu! Rusya, Moskova kruvazörünün bilançosunu ilk kez açıkladı

Haftalardır devam eden Rusya Ukrayna savaşı, batan efsanevi Moskova kruvazör gemisinin yankılarıyla devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, halk arasında "Efsane gemi" olarak bilinen Karadeniz filosunun "Moskova" gemisiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Moskova kruvazöründe 13 Nisan'da çıkan yangın sonucunda mühimmat patlaması nedeniyle ciddi hasar meydana geldiği hatırlatılan açıklamada, yangını söndürme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı aktarıldı. Moskova Kruvazörü mürettebatıyla ilgili ilk kez konuşan Rusya geminin bilançosunu açıkladı.