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Giriş Tarihi: 04.05.2023 13:32 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 13:32

Dünya övgüyle bahsetti: Türkiye, kurtarmalar sırasında hayatını kaybeden Proteo'nun yerine bir 'dost' gönderdi! Yeleğindeki ayrıntı gururlandırdı

2 Şubat'ta yaşanan ve asrın felaketi olarak geçen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Meksikalı kurtarma ekibiyle gelen kurtarma köpeği Proteo'nun ölümünü tüm dünya üzüntüyle karşılamıştı. Türkiye ise duygusal bir harekette bulunarak Meksika'ya Proteo'nun cinsinden bir yavru köpek gönderdi. Meksina'nın bu duygusal hareketi memnuniyetle karşıladığından bahseden dünya basını Türkiye'nin jestine övgüler yağdırdı. Yavru köpeğin Türk bayrağını taşıyan bir yelek ile görevini yürüteceği ifade edildi.

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Dünya övgüyle bahsetti: Türkiye, kurtarmalar sırasında hayatını kaybeden Proteo’nun yerine bir ’dost’ gönderdi! Yeleğindeki ayrıntı gururlandırdı

Dünyayı şoka uğratan Kahramanmaraş merkezli depremin yıkımının ardıdnan dünyanın her yerinden arama-kurtarma ekipleri yardım için Türkiye'ye geldi.

Dünya övgüyle bahsetti: Türkiye, kurtarmalar sırasında hayatını kaybeden Proteo’nun yerine bir ’dost’ gönderdi! Yeleğindeki ayrıntı gururlandırdı

Türkiye'ye yardım için gelen Meksika grubuna ait arama-kurtarma köpeği Proteo ise geçtiğimiz günlerde arama-kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybetmişti.

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Dünya övgüyle bahsetti: Türkiye, kurtarmalar sırasında hayatını kaybeden Proteo’nun yerine bir ’dost’ gönderdi! Yeleğindeki ayrıntı gururlandırdı

Proteo'nun ölümü başta Türkiye ve Meksika olmak üzere tüm dünyada üzgünlük yaratmıştı.

Dünya övgüyle bahsetti: Türkiye, kurtarmalar sırasında hayatını kaybeden Proteo’nun yerine bir ’dost’ gönderdi! Yeleğindeki ayrıntı gururlandırdı

Türkiye'den ise Proteo'nun anısına duygulandıran bir jest geldi. Adıyamanda'da depremde görev yaparken ölen Meksika Milli Savunma Bakanlığı'na ait arama kurtarma köpeği Proteo'nun anısını yaşatacak olan yavru köpeğin, Ankara'dan veterinerler Güven Kurnaz ve Deniz Çayır tarafından Meksika'ya gönderildiği ortaya çıktı.

Dünya övgüyle bahsetti: Türkiye, kurtarmalar sırasında hayatını kaybeden Proteo’nun yerine bir ’dost’ gönderdi! Yeleğindeki ayrıntı gururlandırdı

Meksika'da askeri törenle karşılanan ve 'Arkadaş' ismi verilen Alman çoban köpeği, 6 aylık eğitimin ardından üzerinde Türk bayrağı bulunan yelekle arama kurtarma köpeği olarak görev yapacak.

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