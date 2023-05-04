Giriş Tarihi: 04.05.2023 13:32 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 13:32

Dünya övgüyle bahsetti: Türkiye, kurtarmalar sırasında hayatını kaybeden Proteo'nun yerine bir 'dost' gönderdi! Yeleğindeki ayrıntı gururlandırdı

2 Şubat'ta yaşanan ve asrın felaketi olarak geçen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Meksikalı kurtarma ekibiyle gelen kurtarma köpeği Proteo'nun ölümünü tüm dünya üzüntüyle karşılamıştı. Türkiye ise duygusal bir harekette bulunarak Meksika'ya Proteo'nun cinsinden bir yavru köpek gönderdi. Meksina'nın bu duygusal hareketi memnuniyetle karşıladığından bahseden dünya basını Türkiye'nin jestine övgüler yağdırdı. Yavru köpeğin Türk bayrağını taşıyan bir yelek ile görevini yürüteceği ifade edildi.