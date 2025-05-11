Dünya Putin’in İstanbul teklifine kilitlendi! Uluslararası basın böyle duyurdu: Müzakere önerisine ilk tepkiler geldi

Bu bağlamda, her şeye rağmen Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayan Putin, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin'den ateşkes açıklaması: "Erdoğan'a müzakerelere Türkiye'de başlanması için ricada bulunacağım" | Video