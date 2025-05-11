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Giriş Tarihi: 11.05.2025 12:45 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 13:48

Dünya Putin’in İstanbul teklifine kilitlendi! Uluslararası basın böyle duyurdu: Müzakere önerisine ilk tepkiler geldi

Türkiye, uzun bir süredir dünya barışı için çaba sarf ediyor ve çeşitli arabuluculuk rollerinde bulunuyor. Ankara, daha önce Rusya Ukrayna savaşının sonlandırılması için İstanbul'da müzakere yapılmasına öncülük etmişti. Yarıda kesilen görüşmeler sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da kalıcı bir çözüme ulaşmak için yeniden İstanbul'da müzakere yapılmasını önerdi. Dünya, Rus liderin yeni İstanbul teklifine kilitlenirken, Kiev ve Washington'dan ilk açıklamalar geldi.

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Dünya Putin’in İstanbul teklifine kilitlendi! Uluslararası basın böyle duyurdu: Müzakere önerisine ilk tepkiler geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla yapılan etkinliklerin ve yabancı ülkelerin liderleriyle görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dünya Putin’in İstanbul teklifine kilitlendi! Uluslararası basın böyle duyurdu: Müzakere önerisine ilk tepkiler geldi

PUTİN SAVAŞI SONLANDIRMAK İÇİN İSTANBUL'U İŞARET ETTİ

Ukrayna'da ABD'nin önerdiği enerji altyapısına yönelik ateşkesin yanı sıra kendisinin Paskalya Bayramı'nda ve Zafer Bayramı'nda önerdiği ateşkesin Ukrayna tarafından kabul edilmediğini hatırlatan Putin, Rusya'nın Ukrayna ile diyaloğu hiçbir zaman reddetmediğini belirtti.

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Dünya Putin’in İstanbul teklifine kilitlendi! Uluslararası basın böyle duyurdu: Müzakere önerisine ilk tepkiler geldi

Bu bağlamda, her şeye rağmen Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayan Putin, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin'den ateşkes açıklaması: "Erdoğan'a müzakerelere Türkiye'de başlanması için ricada bulunacağım" | Video

Dünya Putin’in İstanbul teklifine kilitlendi! Uluslararası basın böyle duyurdu: Müzakere önerisine ilk tepkiler geldi

TÜRKİYE'NİN BARIŞ ÇABALARINI HATIRLATTI

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin düzenlenmesi için Türkiye'nin defalarca teklifte bulunduğunu hatırlatan Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu organizasyonu gerçekleştirmek için çok şey yaptığını dile getirdi.

Dünya Putin’in İstanbul teklifine kilitlendi! Uluslararası basın böyle duyurdu: Müzakere önerisine ilk tepkiler geldi

Putin, İstanbul'da 2022'de yapılan müzakerelerin sonucunda taslak bir belgenin hazırlandığını ve Kiev'in bunu parafladığını anımsatarak, Batı'nın tavrı yüzünden bu belgenin çöpe atıldığını belirtti.