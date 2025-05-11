Giriş Tarihi: 11.05.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
13:48
Dünya Putin’in İstanbul teklifine kilitlendi! Uluslararası basın böyle duyurdu: Müzakere önerisine ilk tepkiler geldi
Türkiye, uzun bir süredir dünya barışı için çaba sarf ediyor ve çeşitli arabuluculuk rollerinde bulunuyor. Ankara, daha önce Rusya Ukrayna savaşının sonlandırılması için İstanbul'da müzakere yapılmasına öncülük etmişti. Yarıda kesilen görüşmeler sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da kalıcı bir çözüme ulaşmak için yeniden İstanbul'da müzakere yapılmasını önerdi. Dünya, Rus liderin yeni İstanbul teklifine kilitlenirken, Kiev ve Washington'dan ilk açıklamalar geldi.