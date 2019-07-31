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Dünya şokta! 2 füze daha fırlattı

ordusu, Kuzey Kore'nin doğu kıyısından iki kısa menzilli füze fırlattığını bildirdi. Pyongyang iki ay sessizlikten sonra ilk kez geçen hafta bir füze denemesi yapmıştı.

Giriş Tarihi: 31.07.2019 07:56 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 08:00
Dünya şokta! 2 füze daha fırlattı

Gözlemciler, Kuzey Kore'nin bir yandan nükleer programıyla ilgili diplomatik görüşmeler devam ederken, ABD'ye baskıyı arttırmayı amaçladığını savunuyor.

Dünya şokta! 2 füze daha fırlattı

genelkurmay başkanlığından yapılan açıklamada, füzelerin ikisinin de yaklaşık 30 bin metre yükseldiğini ve 250 kilometre kadar uçtuğunu bildirdi.

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Dünya şokta! 2 füze daha fırlattı

Genelkurmay başkanlığı füze denemelerinin Kore yarımadasındaki gerginliği gidermeye yardımı olmayacağını açıkladı ve Pyongyang hükümetine bu tarz davranışlara son verme çağrısı yaptı.

Dünya şokta! 2 füze daha fırlattı

Kuzey Kore geçen hafta da iki kısa menzilli füzeyle deneme yapmış, füzeler 600'er kilometre menzil kat ettikten sonra denize düşmüştü.

Dünya şokta! 2 füze daha fırlattı

Denemelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiği bildirildi. BM'nin 11 ayrı yaptırım uyguladığı Kuzey Kore'ye kısa menzilli füze denemesi yaptığı için yeni yaptırım uygulaması beklenmiyor.

Dünya şokta! 2 füze daha fırlattı

Yeni yaptırım teklifleri Kuzey Kore yalnızca uzun menzilli füze denemesi yaptığında kabul ediliyor.

Dünya şokta! 2 füze daha fırlattı

Japonya Savunma Bakanı Takeşi Iwaya, füzelerin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgelerine ulaşmadığını bildirdi.

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