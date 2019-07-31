Dünya şokta! 2 füze daha fırlattı

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin doğu kıyısından iki kısa menzilli füze fırlattığını bildirdi. Pyongyang iki ay sessizlikten sonra ilk kez geçen hafta bir füze denemesi yapmıştı. Gözlemciler, Kuzey Kore'nin bir yandan nükleer programıyla ilgili diplomatik görüşmeler devam ederken, ABD'ye baskıyı arttırmayı amaçladığını savunuyor. Güney Kore genelkurmay başkanlığından yapılan açıklamada, füzelerin ikisinin de yaklaşık 30 bin metre yükseldiğini ve 250 kilometre kadar uçtuğunu bildirdi. Genelkurmay başkanlığı füze denemelerinin Kore yarımadasındaki gerginliği gidermeye yardımı olmayacağını açıkladı ve Pyongyang hükümetine bu tarz davranışlara son verme çağrısı yaptı. Kuzey Kore geçen hafta da iki kısa menzilli füzeyle deneme yapmış, füzeler 600'er kilometre menzil kat ettikten sonra denize düşmüştü. Denemelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiği bildirildi. BM'nin 11 ayrı yaptırım uyguladığı Kuzey Kore'ye kısa menzilli füze denemesi yaptığı için yeni yaptırım uygulaması beklenmiyor. Yeni yaptırım teklifleri Kuzey Kore yalnızca uzun menzilli füze denemesi yaptığında kabul ediliyor. Japonya Savunma Bakanı Takeşi Iwaya, füzelerin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgelerine ulaşmadığını bildirdi.