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Dünya şokta! sayısı bine yaklaştı...

Giriş Tarihi: 30.09.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 10:40
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Dünya şokta! sayısı bine yaklaştı...
Dünya şokta! Ölü sayısı bine yaklaştı...

Endonezya'da deprem ve tsunaminin neden olduğu can kaybı sayısı 832'ye çıktı.

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Dünya şokta! sayısı bine yaklaştı...
Dünya şokta! Ölü sayısı bine yaklaştı...

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide sayısının 420'ye yükseldiği bildirildi.

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Dünya şokta! sayısı bine yaklaştı...
Dünya şokta! Ölü sayısı bine yaklaştı...

Daha önce sayısı 420 olarak açıklanmıştı. Son haberle birlikte ölü sayısı bir anda iki katına çıkmış oldu.

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Dünya şokta! sayısı bine yaklaştı...
Dünya şokta! Ölü sayısı bine yaklaştı...

Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Donggala ve Palu kentlerini 3 ve 6 metre yüksekliğinde tsunami dalgaları vurmuştu.

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Dünya şokta! sayısı bine yaklaştı...
Dünya şokta! Ölü sayısı bine yaklaştı...

Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ile 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

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Dünya şokta! sayısı bine yaklaştı...
Dünya şokta! Ölü sayısı bine yaklaştı...

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

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Dünya şokta! sayısı bine yaklaştı...
Dünya şokta! Ölü sayısı bine yaklaştı...
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