Giriş Tarihi: 21.08.2022 12:35
Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
12:35
Dünya, Türkiye'yi konuşuyor! Başkan Erdoğan'ın ileri görüşlülüğüne vurgu: Yaklaşan tehlikeyi önceden gördü
Türkiye'nin son zamanlarda uluslararası alanda oynadığı önemli rol dünyanın dikkatinden kaçmıyor. Fransız gazetesinin ardından bir övgü de Alman medya kuruluşu RND'den geldi. Başkan Erdoğan'ın yaklaşmakta olan Ukrayna savaşını çok önceden fark ettiğini ifade eden kuruluş "O dönemde Batı'da çok azı yakın zamanda olacak bir Rus işgaline inanıyordu. Oysa Erdoğan açık bir şekilde yaklaşan savaş tehlikesini gördü" sözlerine yer verdi.