Dünya, Türkiye’yi konuşuyor! Başkan Erdoğan’ın ileri görüşlülüğüne vurgu: Yaklaşan tehlikeyi önceden gördü

Yorumda, Erdoğan'ın o dönemde ve bugün de hala Zelenskiy ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile iyi kişisel bağları olan çok az yabancı devlet ve hükümet başkanı arasında yer aldığına ve aktif tarafsızlık politikasına dikkat çekilerek, "Türkiye Batı'nın Rusya'ya karşı yaptırımlarını tek NATO ülkesi olarak uygulamıyor." denildi.