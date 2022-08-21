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Giriş Tarihi: 21.08.2022 12:35 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 12:35

Dünya, Türkiye'yi konuşuyor! Başkan Erdoğan'ın ileri görüşlülüğüne vurgu: Yaklaşan tehlikeyi önceden gördü

Türkiye'nin son zamanlarda uluslararası alanda oynadığı önemli rol dünyanın dikkatinden kaçmıyor. Fransız gazetesinin ardından bir övgü de Alman medya kuruluşu RND'den geldi. Başkan Erdoğan'ın yaklaşmakta olan Ukrayna savaşını çok önceden fark ettiğini ifade eden kuruluş "O dönemde Batı'da çok azı yakın zamanda olacak bir Rus işgaline inanıyordu. Oysa Erdoğan açık bir şekilde yaklaşan savaş tehlikesini gördü" sözlerine yer verdi.

Dünya, Türkiye’yi konuşuyor! Başkan Erdoğan’ın ileri görüşlülüğüne vurgu: Yaklaşan tehlikeyi önceden gördü

Alman medya kurumu RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tehlikesini önceden görüp ara buluculuk teklif ettiğini hatırlatarak, "O dönemde Batı'da çok azı yakın zamanda olacak olan bir savaşa inanıyordu. Oysa Erdoğan açık bir şekilde yaklaşan savaş tehlikesini gördü." diye yazdı.

Dünya, Türkiye’yi konuşuyor! Başkan Erdoğan’ın ileri görüşlülüğüne vurgu: Yaklaşan tehlikeyi önceden gördü

RND'nin internet sayfasına yer alan yorumda, Başkan Erdoğan'ın, perşembe günü Lviv'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile ortak basın toplantısında savaşın en nihayetinde müzakere masasında sonuçlanacağına inandığını söylediğine işaret edildi.

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Dünya, Türkiye’yi konuşuyor! Başkan Erdoğan’ın ileri görüşlülüğüne vurgu: Yaklaşan tehlikeyi önceden gördü

Yorumda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisinin yıldırılmasına izin vermiyor: Savaşı müzakere masasında bitirmek için Rusya ve Ukrayna arasında ara bulucu olmak istiyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

Dünya, Türkiye’yi konuşuyor! Başkan Erdoğan’ın ileri görüşlülüğüne vurgu: Yaklaşan tehlikeyi önceden gördü

Rusya birliklerini geçen sonbaharda Ukrayna sınırına çıkardığında Erdoğan'ın ara buluculuk yapmayı teklif ettiği ve ihtilafın diplomatik çözülmesi konusunda ikazda bulunduğu aktarılan yorumda, "O dönemde Batı'da çok azı yakın zamanda olacak bir savaşa inanıyordu. Oysa Erdoğan açık bir şekilde yaklaşan savaş tehlikesini gördü." ifadesi kullanıldı.

Dünya, Türkiye’yi konuşuyor! Başkan Erdoğan’ın ileri görüşlülüğüne vurgu: Yaklaşan tehlikeyi önceden gördü

Yorumda, Erdoğan'ın o dönemde ve bugün de hala Zelenskiy ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile iyi kişisel bağları olan çok az yabancı devlet ve hükümet başkanı arasında yer aldığına ve aktif tarafsızlık politikasına dikkat çekilerek, "Türkiye Batı'nın Rusya'ya karşı yaptırımlarını tek NATO ülkesi olarak uygulamıyor." denildi.

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