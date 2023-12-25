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Haberler Galeri Dünyaca ünlü rapçi Macklemore Gazze halkına desteğini duyurdu: Binlerce kişilik konserinde sarsıcı sözler
Giriş Tarihi: 25.12.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 09:53

Dünyaca ünlü rapçi Macklemore Gazze halkına desteğini duyurdu: Binlerce kişilik konserinde sarsıcı sözler

İsrail'in Gazze katliamı aralıksız devam ederken dünya çapında soykırımına karşı yoğun tepkiler sürüyor. ABD'de İsrail'in katliamını kınayarak Gazze halkına desteğini beyan eden ünlüler, sektörden teker teker hedef gösterilip uzaklaştırılırken Siyonistlerin fonladığı ünlüler el üstünde tutuluyordu. Buna rağmen birçok ünlü isim Gazze halkına uygulanan soykırıma lanet okumaktan geri adım atmadı. Daha önce Washington'da Gazze'ye destek veren gösterilere katılan dünyaca ünlü rapçi 'Macklemore', bu kez de verdiği konserde binlerce kişiye seslendi.

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Dünyaca ünlü rapçi Macklemore Gazze halkına desteğini duyurdu: Binlerce kişilik konserinde sarsıcı sözler

İsrail Gazze'de insanlık tarihinin en kanlı soykırımlarından birini gerçekleştiriyor. Dünyanın gözü önünde süren katliama tepki yağarken özellikle ABD'de sayısız ünlü isim, Siyonist İsrail'e desteğini açıklamış, Gazze'ye destek veren isimler içinse akılalmaz bir karalama kampanyası başlatılmıştı.

Dünyaca ünlü rapçi Macklemore Gazze halkına desteğini duyurdu: Binlerce kişilik konserinde sarsıcı sözler

Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon'ın, İsrail'in haftalardır yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze'ye yönelik zulmüne tepki gösterdiği için Hollywood'la karşı karşıya gelmişti.

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Dünyaca ünlü rapçi Macklemore Gazze halkına desteğini duyurdu: Binlerce kişilik konserinde sarsıcı sözler

Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, yer alacağı filmin kadrosundan çıkarılırken, Barrera'nın Filistin'i desteklediği için 'Çığlık 7' kadrosundan kovulmasına tepki gösteren Hollywood yıldızı Jenna Ortega, seride yer almayacağını söyleyerek sözleşmesini sonlandırmıştı.

Dünyaca ünlü rapçi Macklemore Gazze halkına desteğini duyurdu: Binlerce kişilik konserinde sarsıcı sözler

Uzun yıllardır Filistin halkına özgürlük çağrılarına ara vermeyen, Filistin asıllı dünyaca ünlü modeller Gigi Hadid ve Bella Hadid, İsrail'in katliamlarıyla ilgili ilk günden bu yana sesini yükselten isimlerdendi.

Dünyaca ünlü rapçi Macklemore Gazze halkına desteğini duyurdu: Binlerce kişilik konserinde sarsıcı sözler

ABD'de Siyonist lobisinin tüm yıldırma çabasına rağmen birçok ünlü isim, Gazze halkına desteğini duyurmaktan çekinmeyen isimlerden, dünyaca ünlü rapçi Macklemore, desteğini bir kez daha dünyaya duyurdu. Daha önce Washington'da Gazze'ye destek gösterisine katılarak İsrail'in Gazze'de yürüttüğü kanlı soykırıma sessiz kalmayacağını söyleyen ABD'li rapçi, bu kez binlerce kişiye verdiği konserinde Gazze için yazdığı yazıyı okudu.

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