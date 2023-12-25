Giriş Tarihi: 25.12.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 09:53

Dünyaca ünlü rapçi Macklemore Gazze halkına desteğini duyurdu: Binlerce kişilik konserinde sarsıcı sözler

İsrail'in Gazze katliamı aralıksız devam ederken dünya çapında soykırımına karşı yoğun tepkiler sürüyor. ABD'de İsrail'in katliamını kınayarak Gazze halkına desteğini beyan eden ünlüler, sektörden teker teker hedef gösterilip uzaklaştırılırken Siyonistlerin fonladığı ünlüler el üstünde tutuluyordu. Buna rağmen birçok ünlü isim Gazze halkına uygulanan soykırıma lanet okumaktan geri adım atmadı. Daha önce Washington'da Gazze'ye destek veren gösterilere katılan dünyaca ünlü rapçi 'Macklemore', bu kez de verdiği konserde binlerce kişiye seslendi.