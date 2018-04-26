Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Dünya'da rüzgarı

Giriş Tarihi: 26.04.2018 15:22 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 15:56
  • 1
  • 33
dünya'da rüzgarı
dünya'da Doğu Ekspresi rüzgarı

Şöhreti Türkiye sınırlarını çoktan aşan 'ne uluslararası haber ajansı Reuters da kayıtsız kalamadı. 1365 kilometrelik yolculuğa foto muhabiri Ümit Bektaş'ın objektifiyle tanık olan ajans, onlarca fotoğrafı dünyaya geçti.

  • 2
  • 33
dünya'da rüzgarı
dünya'da Doğu Ekspresi rüzgarı

Reuters'ın karelerinde kız arkadaşı Mine Nur'a süslenmiş kompartımandaki mum ışığında evlilik teklif eden Emre öne çıkıyor. İki yıllık ilişkilerinin ardından trende evlilik teklifini şöyle anlatıyor: "Seyahati seviyoruz, o yüzden harikaydı. Bu seyahat, hayat yolculuğumuzun kısa bir özeti."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 33
dünya'da rüzgarı
dünya'da Doğu Ekspresi rüzgarı

Mine Nur'un 'evet' cevabı verdiğini aktaran ajans, son birkaç yıldır biletlerinin aylar öncesinde tükendiğini bildiriyor.

  • 4
  • 33
dünya'da rüzgarı
dünya'da Doğu Ekspresi rüzgarı

Fotoğraf serisine ''yle romantizm yeniden rayına oturdu' başlığını kullanan ajansın karelerinde, 24 yaşındaki Üniversite öğrencisi Sinan Usta da var.

  • 5
  • 33
dünya'da rüzgarı
dünya'da Doğu Ekspresi rüzgarı

Usta, tren Kayseri'den geçerken sevgilisi için kompartımanı süslüyor.

  • 6
  • 33
dünya'da rüzgarı
dünya'da Doğu Ekspresi rüzgarı

Son birkaç yıla kadar, hemen hemen bir saatlik uçak yolculuğu yerine, sadece 45 liraya 1365 kilometre süren 24 saatlik tren yolculuğu yapmak çılgınlık olarak nitelendiriliyordu.

  • 7
  • 33
dünya'da rüzgarı
dünya'da Doğu Ekspresi rüzgarı

Bir grup genç Türk turist, zaman kaybını boş verip yataklı kompartımanı tercih ederek, sosyal medyada deneyimlerini paylaşınca durum değişti.

BİZE ULAŞIN