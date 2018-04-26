dünya'da Doğu Ekspresi rüzgarı

Şöhreti Türkiye sınırlarını çoktan aşan Doğu Ekspresi'ne uluslararası haber ajansı Reuters da kayıtsız kalamadı. 1365 kilometrelik yolculuğa foto muhabiri Ümit Bektaş'ın objektifiyle tanık olan ajans, onlarca fotoğrafı dünyaya geçti. Reuters'ın karelerinde kız arkadaşı Mine Nur'a süslenmiş kompartımandaki mum ışığında evlilik teklif eden Emre öne çıkıyor. İki yıllık ilişkilerinin ardından trende evlilik teklifini şöyle anlatıyor: Seyahati seviyoruz, o yüzden harikaydı. Bu seyahat, hayat yolculuğumuzun kısa bir özeti. Mine Nur'un 'evet' cevabı verdiğini aktaran ajans, son birkaç yıldır Doğu Ekspresi biletlerinin aylar öncesinde tükendiğini bildiriyor. Fotoğraf serisine 'Doğu Ekspresi'yle romantizm yeniden rayına oturdu' başlığını kullanan ajansın karelerinde, 24 yaşındaki Üniversite öğrencisi Sinan Usta da var. Usta, tren Kayseri'den geçerken sevgilisi için kompartımanı süslüyor. Son birkaç yıla kadar, hemen hemen bir saatlik uçak yolculuğu yerine, sadece 45 liraya 1365 kilometre süren 24 saatlik tren yolculuğu yapmak çılgınlık olarak nitelendiriliyordu. Bir grup genç Türk turist, zaman kaybını boş verip yataklı kompartımanı tercih ederek, sosyal medyada deneyimlerini paylaşınca durum değişti.