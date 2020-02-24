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Son Dakika Haberi: Koronovirüs için korkutan açıklama geldi

Son Dakika Haberi: 'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı. Dünyada her geçen gün koronovirüsün bulaştığı insan sayısı artarken virüs kaynaklı ölü sayısı da yükseliyor. Son olarak İran'dan gelen son dakika açıklamasında ülkede virüs kaynaklı ölü sayısının 12 olduğu açıklandı... İran'ın ölü sayısının arttığını açıklamasının ardından bir haber de Pakistan'dan geldi. Pakistan resmi kaynaklarından yapılan açıklamada ülkede ölümcül virüse rastlandığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 24.02.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 10:42
Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 79 bini aştı

Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 79 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan insan sayısı artıyor. Son olarak İran'dan gelen son dakika açıklamasında virüs kaynaklı ölümlerin 12'ye yükseldiği açıklandı.

Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 79 bini aştı

Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 79 bini aştı

Koronavirüs salgını nedeniyle ana karasında 2 bin 592, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.

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Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 79 bini aştı

Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 79 bini aştı

Kovid-19, yayıldığı ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 12, Japonya'da 4, Güney Kore'de 7, İtalya'da 3, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 79 bini aştı

Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 79 bini aştı

Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 79 bini geçerken, ana karasında 77 bin 150, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 74 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 28 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 79 bini aştı

Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 79 bini aştı

Yeni tip koronavirüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 79 bini aştı

Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 79 bini aştı

Japonya 838,

Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 79 bini aştı

Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 79 bini aştı

Güney Kore 76,

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