Son Dakika Haberi: Koronovirüs için korkutan açıklama geldi

Son Dakika Haberi: Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı. Dünyada her geçen gün koronovirüsün bulaştığı insan sayısı artarken virüs kaynaklı ölü sayısı da yükseliyor. Son olarak İran'dan gelen son dakika açıklamasında ülkede virüs kaynaklı ölü sayısının 12 olduğu açıklandı... İran'ın ölü sayısının arttığını açıklamasının ardından bir haber de Pakistan'dan geldi. Pakistan resmi kaynaklarından yapılan açıklamada ülkede ölümcül virüse rastlandığı belirtildi.