Dünyada toplam vergi gelirlerinin her 1 dolarının ancak 4 sentinin servet vergilerinden elde edildiğine dikkat çekilen raporda, dünyanın en zengin yüzde 1'inin ödediği vergilerin yarı yarıya artırılması halinde, 262 milyon çocuğa temel eğitim verilebileceği ve 3,3 milyon insanın hayatını kurtarabilecek sağlık harcaması yapılabileceği ifade edildi.