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Dünyada yeni yıl heyecanı

Giriş Tarihi: 31.12.2018 16:50 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 16:59
Dünyada yeni yıl heyecanı

Dünya 'u karşılamaya hazırlanıyor. Bazı ülkeler yeni yıla merhaba demeye başladı.

Dünyada yeni yıl heyecanı

O ülkelerdeki birçok vatandaş müzikle yeni yıla girmeyi tercih etti.

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Dünyada yeni yıl heyecanı

AVUSTRALYA'DAN 2019'A GÖRKEMLİ KARŞILAMA

Yeni Zelanda'nın ardından yeni yıla giren Avustralya, 'u şimdiye kadarki en büyük havai fişek gösterisi ile karşıladı.

Dünyada yeni yıl heyecanı

2018 yılının uğurlandığı son saatlerde tüm dünyada yeni yıl coşkusu başladı. Yeni Zelanda'nın ardından Avustralya da görkemli bir şekilde 'a merhaba dedi. Yeni yıl gösterileri kapsamında Avustralya'nın başkenti Sidney, şimdiye kadarki en büyük havai fişek gösterisine sahne oldu. Havai fişek gösterileriyle Sidney Liman Köprüsü renklendi. Dakikalarca süren havai fişek gösterisi gökyüzünü aydınlattı.
Avustralya'nın ardından sırasıyla Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya yeni yıla girecek ülkeler arasında yer alıyor.

Dünyada yeni yıl heyecanı

Avustralya'nın Sidney kentinde çocuklar için yeni yıl kutlamaları 2 saat önce başladı.

Dünyada yeni yıl heyecanı
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Dünyada yeni yıl heyecanı

Tüm kentlerde coşkulu kutlamalar düzenleniyor.

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