Dünyadan ilginç fotoğraflar

Nehir üstüne kurulan köprü. Şişirilmiş at akciğeri. Sınırı geçmeden Meksika'daki yangını söndüren Amerikan itfaiyecileri. Suya ulaşmaya çalışan Hintli kadınlar. Büsingen İsviçre toprakları içinde bulunan, ancak Almanya'ya ait bir kasabadır. İsviçre'de bulunan bir Alman şehridir ve kasaba ekonomisi İsviçre tarafından yönetilmektedir.Para birimi olarak İsviçre Frangı kullanıyorlar. Biri İsviçre'den diğeri Almanya'dan iki posta ve iki telefon kodu bulunmaktadır. Başarılı bir kalp nakli ameliyatı geçiren hasta, eski kalbini elinde tutuyor. Korku filmi atmosferi için çok uygun bir ağaç türü.