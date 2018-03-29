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Dünyadan

Giriş Tarihi: 29.03.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 10:42
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Dünyadan
Dünyadan ilginç fotoğraflar

Nehir üstüne kurulan köprü.

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Dünyadan
Dünyadan ilginç fotoğraflar

Şişirilmiş at akciğeri.

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Dünyadan
Dünyadan ilginç fotoğraflar

Sınırı geçmeden Meksika'daki yangını söndüren Amerikan itfaiyecileri.

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Dünyadan
Dünyadan ilginç fotoğraflar

Suya ulaşmaya çalışan Hintli kadınlar.

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Dünyadan
Dünyadan ilginç fotoğraflar

Büsingen İsviçre toprakları içinde bulunan, ancak Almanya'ya ait bir kasabadır. İsviçre'de bulunan bir Alman şehridir ve kasaba ekonomisi İsviçre tarafından yönetilmektedir.Para birimi olarak İsviçre Frangı kullanıyorlar. Biri İsviçre'den diğeri Almanya'dan iki posta ve iki telefon kodu bulunmaktadır.

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Dünyadan
Dünyadan ilginç fotoğraflar

Başarılı bir kalp nakli ameliyatı geçiren hasta, eski kalbini elinde tutuyor.

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Dünyadan
Dünyadan ilginç fotoğraflar

Korku filmi atmosferi için çok uygun bir ağaç türü.

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