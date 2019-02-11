Dünyadan ilginç gelenekler! 30 milyon kişi oraya gelip...

Hindistan, Hinduların en önemli dinsel törenlerinden biri olan Kumbh Mela'ya ev sahipliği ediyor. 3 yılda bir düzenlenen festivalde günahlarından arınıyorlar. 1 aydan uzun süren festivale 30 milyon hindunun katılması bekleniyor. Kumbh Mela, kutsal nehirlerde günahlarından arınıp ölümsüzlüğe erişmek için yıkanan milyonlarla dolup taşıyor. Kumbh Mela, ölümsüzlük nektarından birkaç damlanın festivalin düzenlendiği yerlere düşüşünü konu alıyor. Bu etkinlik Hindu din adamlarının ve diğer hacıların üç kutsal nehir Yamuna, Ganj ve tarihi Orta Çağ'a dayanan mitolojik Sarawati'nin kesiştiği noktada yıkanmasına dayanıyor. 2013 yılında Allahabad'da gerçekleşen etkinlik 100 milyondan fazla hacı katılımıyla tarihteki en büyük insan toplanması olmuştu. Bu hacıların kenevir kullandığı biliniyor! Kenevir kokusu tüm alanda yayılıyor.