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Dünyadan ilginç gelenekler! 30 milyon kişi oraya gelip...

Hindistan, Hinduların en önemli dinsel törenlerinden biri olan Kumbh Mela'ya ev sahipliği ediyor. 3 yılda bir düzenlenen festivalde günahlarından arınıyorlar.

Giriş Tarihi: 11.02.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 11.02.2019 10:59
Dünyadan ilginç gelenekler! 30 milyon kişi oraya gelip...

1 aydan uzun süren festivale 30 milyon hindunun katılması bekleniyor.

Dünyadan ilginç gelenekler! 30 milyon kişi oraya gelip...

Kumbh Mela, kutsal nehirlerde günahlarından arınıp ölümsüzlüğe erişmek için yıkanan milyonlarla dolup taşıyor.

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Dünyadan ilginç gelenekler! 30 milyon kişi oraya gelip...

Kumbh Mela, ölümsüzlük nektarından birkaç damlanın festivalin düzenlendiği yerlere düşüşünü konu alıyor.

Dünyadan ilginç gelenekler! 30 milyon kişi oraya gelip...

Bu etkinlik Hindu din adamlarının ve diğer hacıların üç kutsal nehir Yamuna, Ganj ve tarihi Orta Çağ'a dayanan mitolojik Sarawati'nin kesiştiği noktada yıkanmasına dayanıyor.

Dünyadan ilginç gelenekler! 30 milyon kişi oraya gelip...

2013 yılında Allahabad'da gerçekleşen etkinlik 100 milyondan fazla hacı katılımıyla tarihteki en büyük insan toplanması olmuştu.

Dünyadan ilginç gelenekler! 30 milyon kişi oraya gelip...

Bu hacıların kenevir kullandığı biliniyor!

Dünyadan ilginç gelenekler! 30 milyon kişi oraya gelip...

Kenevir kokusu tüm alanda yayılıyor.

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