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Dünyadan ilginç mekanlar

Giriş Tarihi: 02.07.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 02.07.2018 11:54
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Dünyadan ilginç mekanlar
Dünyadan ilginç mekanlar

Hakkında, başka bir dünyaya geçiş için yol olabilir söylentileri çıkan Berryessa Gölü'ndeki çukur aslında önemli bir amaca hizmet ediyor.

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Dünyadan ilginç mekanlar
Dünyadan ilginç mekanlar

Berryessa, 521 milyar galon su barındırma hacmine sahip büyük bir göl. Yağış aldığı zamanlarda bu miktar artıyor ve su miktarı gölün kapasitesini aşıyor.

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Dünyadan ilginç mekanlar
Dünyadan ilginç mekanlar

Bu delik aslında gölün kapasitesinin aşıldığı durumlarda, fazla suyun depolanması için oluşturulmuş bir dolusavak.

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Dünyadan ilginç mekanlar
Dünyadan ilginç mekanlar

Dolusavağa su aktığında oluşan illüzyon görüntüsü görenleri etkilediği için, delik hakkında acaba bir portal mı söylentileri çıkıyor.

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Dünyadan ilginç mekanlar
Dünyadan ilginç mekanlar
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Dünyadan ilginç mekanlar
Dünyadan ilginç mekanlar
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Dünyadan ilginç mekanlar
Dünyadan ilginç mekanlar
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