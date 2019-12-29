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Dünyadan ilginç yılbaşı kutlamaları

Dünyada yılbaşı kutlamaları, yeni bir yılı karşılama ritüelleri kültürden kültüre oldukça değişiklik gösteriyor. Bazı ülkelerde dörtlük dörtlük sofralarda aile yemekleriyle karşılanan yeni yıl bazı ülkelerde ise çok ilginç etkinliklerle kutlanıyor. Örneğin Brezilyalılar yeni yıla takla atarak giriyor. Japonlar ise saat tam 24:00'de kahkaha atmaya başlıyor. Kültürden kültüre farklılıklar gösteren yeni yıl etkinliklerini araştıran Türkiye'deki bir sigorta şirketi ilginç yeni yıl ritüellerini şöyle özetledi:

SABAH Dünya
Giriş Tarihi: 29.12.2019 14:14 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 14:15
Dünyadan ilginç yılbaşı kutlamaları

İSKOÇYA: Saatler yeni yılın ilk dakikalarını gösterdiğinde İskoçlar en değer verdikleri insanların evine ilk ayak basan kişi olmak için adeta yarışıyor. Ayrıca İskoçlar, yeni yılın şans getirmesi için ilk ayak bastıkları evlere ekmek, tuz, para ve kömür gibi çeşitli hediyeler de götürüyor.

Dünyadan ilginç yılbaşı kutlamaları

JAPONYA: Bir diğer ilginç yeni yıl geleneği de Japon kültüründe bulunuyor. Japonlar da yeni yıla nasıl girersen tüm yılın öyle geçeceğine inanan toplumlar arasında yer alıyor. Japonlar, yeni yılın kötü enerjiyi kovması, mutluluk ve iyi şans getirmesi için kapıların önüne ip asıyor, saat 24:00'ü gösterdiğinde ise yeni yılın neşeli geçmesi için bol bol kahkaha atıyorlar.

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Dünyadan ilginç yılbaşı kutlamaları

İSVİÇRE: İsviçre'de yeni yıl diğer ülkelere göre biraz daha farklı karşılanıyor. İsviçre halkı yılın son ve yeni yılın ilk gününü iyi ve kötü ruhları simgeleyen çeşitli kostümler giyerek kutluyor. Bu gelenek, İsviçre kültürünü diğer ülkelerden farklılaştırmayı başarıyor.

Dünyadan ilginç yılbaşı kutlamaları

BREZİLYA: Brezilya'da yeni yıla girildiğinde tüm halk beyaz elbiseler giyiyor. Beyaz elbiselerin kötü ruhları kovacağı düşünülüyor. Ayrıca Brezilyalılar, yeni yıla girerken toplamda 7 takla atıyorlar ve bu ritüelin 7 dilek hakkı kazandıracağına inanıyor.

Dünyadan ilginç yılbaşı kutlamaları

ÇİN: Çinliler yeni yıl kutlamalarına başlamadan önce evlerini temizliyor. Bu gelenek Çinlilere kötü ruhları kovacaklarını ve yeni yılda tertemiz bir sayfa açacaklarını düşündürtüyor. Ayrıca Çinliler yeni yılın şans ve bereket getirmesi için evlerine farklı çiçekler satın alıyor.

Dünyadan ilginç yılbaşı kutlamaları

FİLİPİNLER: Filipinler halkı da yeni yıla ilginç bir gelenekle merhaba diyen ülkeler arasında yer alıyor. Filipinler halkı yuvarlak cisimlerin altın paraları simgelediğine inanıyor ve bu yüzden yılbaşı sofralarını yuvarlak meyveler ile süslüyor. Yeni yılın ilk dakikalarında ise bu meyveler tüketiliyor. Bu geleneğin bolluk, bereket ve mutluluk getireceğine inanılıyor.

Dünyadan ilginç yılbaşı kutlamaları
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