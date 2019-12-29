Dünyadan ilginç yılbaşı kutlamaları

JAPONYA: Bir diğer ilginç yeni yıl geleneği de Japon kültüründe bulunuyor. Japonlar da yeni yıla nasıl girersen tüm yılın öyle geçeceğine inanan toplumlar arasında yer alıyor. Japonlar, yeni yılın kötü enerjiyi kovması, mutluluk ve iyi şans getirmesi için kapıların önüne ip asıyor, saat 24:00'ü gösterdiğinde ise yeni yılın neşeli geçmesi için bol bol kahkaha atıyorlar.