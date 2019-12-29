Dünyadan ilginç yılbaşı kutlamaları

Dünyada yılbaşı kutlamaları, yeni bir yılı karşılama ritüelleri kültürden kültüre oldukça değişiklik gösteriyor. Bazı ülkelerde dörtlük dörtlük sofralarda aile yemekleriyle karşılanan yeni yıl bazı ülkelerde ise çok ilginç etkinliklerle kutlanıyor. Örneğin Brezilyalılar yeni yıla takla atarak giriyor. Japonlar ise saat tam 24:00'de kahkaha atmaya başlıyor. Kültürden kültüre farklılıklar gösteren yeni yıl etkinliklerini araştıran Türkiye'deki bir sigorta şirketi ilginç yeni yıl ritüellerini şöyle özetledi: