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Dünyanın deli dediği bir milyarder... Dev şirketi bırakıp emekli olup öğretmenlik yapacak

Giriş Tarihi: 08.09.2018 17:19 Güncelleme Tarihi: 08.09.2018 17:36
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Dünyanın deli dediği bir milyarder... Dev şirketi bırakıp emekli olup öğretmenlik yapacak
Dünyanın deli dediği bir milyarder... Dev şirketi bırakıp emekli olup öğretmenlik yapacak
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Dünyanın deli dediği bir milyarder... Dev şirketi bırakıp emekli olup öğretmenlik yapacak
Dünyanın deli dediği bir milyarder... Dev şirketi bırakıp emekli olup öğretmenlik yapacak


08.09.2018 - 15:10

Çin'in en büyük e-ticaret sitesi Alibaba'nın kurucu ortağı , emekli olup öğretmenlik yapacağını açıkladı.

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Dünyanın deli dediği bir milyarder... Dev şirketi bırakıp emekli olup öğretmenlik yapacak
Dünyanın deli dediği bir milyarder... Dev şirketi bırakıp emekli olup öğretmenlik yapacak

Online alışveriş devi Alibaba'yı sektörün en büyükleri yapan isim olan , 1999'dan günümüze teknoloji dünyasındaki atılımları sayesinde yaklaşık 40 milyar dolarlık servetin sahibi oldu.

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Dünyanın deli dediği bir milyarder... Dev şirketi bırakıp emekli olup öğretmenlik yapacak
Dünyanın deli dediği bir milyarder... Dev şirketi bırakıp emekli olup öğretmenlik yapacak

Dünyanın en zenginleri listesinde üst sıralardaki yerini her yıl koruyan Çinli girişimci emekli olacağını açıkladı.

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Dünyanın deli dediği bir milyarder... Dev şirketi bırakıp emekli olup öğretmenlik yapacak
Dünyanın deli dediği bir milyarder... Dev şirketi bırakıp emekli olup öğretmenlik yapacak

5 yıl önce Alibaba'nın CEO'su olmaktan vazgeçen ve görevi devreden Ma, şimdi emekli olup öğretmenliğe dönmek ve Çin'in eğitim sistemini iyileştirmek istiyor.

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Dünyanın deli dediği bir milyarder... Dev şirketi bırakıp emekli olup öğretmenlik yapacak
Dünyanın deli dediği bir milyarder... Dev şirketi bırakıp emekli olup öğretmenlik yapacak

Peki kim bu ? İşte milyarder girişimcinin ilginç hayat öyküsü...

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Dünyanın deli dediği bir milyarder... Dev şirketi bırakıp emekli olup öğretmenlik yapacak
Dünyanın deli dediği bir milyarder... Dev şirketi bırakıp emekli olup öğretmenlik yapacak

Üniversite sınavlarında üst üste iki kez başarısız olan ve ancak üçüncü denemesinde düşük puanlı bir üniversitede iki senelik yüksek eğitim programına girebilmeyi başaran Ma, Alibaba'nın temelini 1999'da sadece 100 bin dolar sermaye ile attı.

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