Dünyanın eksenini kaydıran deprem! Bilim insanlarından şaşkına çeviren sözler...

Türkiye'deki çifte depremin ardından büyük depremlerin Dünya'nın eksenine nasıl etki yaptığı bilim sitelerinde bir kez daha konu oldu. "Dünyada meydana gelen büyük depremler gezegenimize nasıl etki ediyor?" sorusuna bilim insanlarının verdiği yanıtlar dikkat çekti.