Giriş Tarihi: 15.03.2023 15:07
Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
15:36
Dünyanın eksenini kaydıran deprem! Bilim insanlarından şaşkına çeviren sözler...
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Dünya'daki büyük depremlerin etkileri tekrar gündeme geldi. Bilim insanları bu iki depremler sonucu yeryüzünün merkezinde yeni bir 'iç çekirdek' keşfedildiğini açıklamıştı. Tarihteki şiddetli sarsıntıların Dünya'ya etkileri ile ilgili bilim insanlarından çarpıcı açıklamalar geldi.