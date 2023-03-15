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Haberler Galeri Dünyanın eksenini kaydıran deprem! Bilim insanlarından şaşkına çeviren sözler...
Giriş Tarihi: 15.03.2023 15:07 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 15:36

Dünyanın eksenini kaydıran deprem! Bilim insanlarından şaşkına çeviren sözler...

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Dünya'daki büyük depremlerin etkileri tekrar gündeme geldi. Bilim insanları bu iki depremler sonucu yeryüzünün merkezinde yeni bir 'iç çekirdek' keşfedildiğini açıklamıştı. Tarihteki şiddetli sarsıntıların Dünya'ya etkileri ile ilgili bilim insanlarından çarpıcı açıklamalar geldi.

Dünyanın eksenini kaydıran deprem! Bilim insanlarından şaşkına çeviren sözler...

Türkiye'deki çifte depremin ardından büyük depremlerin Dünya'nın eksenine nasıl etki yaptığı bilim sitelerinde bir kez daha konu oldu. "Dünyada meydana gelen büyük depremler gezegenimize nasıl etki ediyor?" sorusuna bilim insanlarının verdiği yanıtlar dikkat çekti.

Dünyanın eksenini kaydıran deprem! Bilim insanlarından şaşkına çeviren sözler...

Japonya'da 2011'de yaşanan ve ülke tarihinin en şiddetli sarsıntısı olarak kayıtlara geçen 9 büyüklüğündeki deprem, Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşünün hızlanmasına ve günün kısalmasına yol açmıştı.

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Dünyanın eksenini kaydıran deprem! Bilim insanlarından şaşkına çeviren sözler...

17 CM OYNADI

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) bilim adamlarından Dr. Richard Gross o dönem yaptığı değerlendirmede Dünya'nın dönüşünün hızlanması neticesinde 11 Mart Cuma gününün 1.8 mikro saniye ya da bir saniyenin milyonda 2'si kadar kısaldığını açıklamıştı. Dünya'nın ekseni de 17 santimetre oynadı.

Dünyanın eksenini kaydıran deprem! Bilim insanlarından şaşkına çeviren sözler...

2011'deki depremin Japonya'yı da 2.4 metre kaydırmış olabileceği hesaplandı. Uzmanlara göre benzer durumlar diğer büyük depremlerde de yaşandı.

Dünyanın eksenini kaydıran deprem! Bilim insanlarından şaşkına çeviren sözler...

2010'da Şili'de kaydedilen 8.8 büyüklüğündeki deprem ile 2004'te Endonezya'da meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki depremde de günün birkaç mikro saniye kısaldığı saptanmıştı.

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