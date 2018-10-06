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en büyük balık pazarı tarihi mekanına veda etti

Giriş Tarihi: 06.10.2018 22:30 Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 22:33
Dünyanın en büyük balık pazarı Tsukiji tarihi mekanına veda etti

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan, en büyük deniz ürünleri ve balık pazarı olarak bilinen "", yeni lokasyonuna taşınmak için 83 yıllık tarihi mekanına veda etti.

Dünyanın en büyük balık pazarı Tsukiji tarihi mekanına veda etti

Turist ziyaretine eylül ayında kapanan Balık Pazarı'nda, meşhur "tuna balığı açık attırması" son kez bu sabah yapıldı.

Tsukiji, 11 Ekim perşembe günü yeni yeri olan Toyosu'da açılacak.

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Dünyanın en büyük balık pazarı Tsukiji tarihi mekanına veda etti

1935 yılından itibaren aynı yerde hizmet veren Balık Pazarı, yüzlerce çeşit balık ve deniz ürünlerinin satıldığı en büyük balık pazarı olarak biliniyor.

Dünyanın en büyük balık pazarı Tsukiji tarihi mekanına veda etti

Japonya ve Tokyo'nun simgelerinden birisi haline gelen ve çevresindeki restoranları, her gün binlerce turist ziyaret ediyor.

Dünyanın en büyük balık pazarı Tsukiji tarihi mekanına veda etti

Yapay bir ada olan Toyosu'ya taşınacak olan Balık Pazarı'nın taşınma işlemi uzun süredir gündemde olsa da çeşitli sebeplerden dolayı ertelenmişti.

Dünyanın en büyük balık pazarı Tsukiji tarihi mekanına veda etti

Son olarak Toyosu adası zemininde çeşitli zehirli maddelerin keşfedilmesi gibi nedenlerden ötürü 2016 yılında planlanan taşınma 2018 yılı ekim ayına ertelenmişti.

Dünyanın en büyük balık pazarı Tsukiji tarihi mekanına veda etti
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