Dünyanın en değerli 50 markası belli oldu!

Listenin ilk 10 sırasında yedi ABD menşeli marka bulunurken Çin'den iki, İsveç'ten ise 1 marka yer aldı.



Amazon, dünyanın en değerli perakende markası olarak yüzde 42'lik bir artışla 150,8 milyar dolara ulaştı.



Son bir yıldaki en büyük artışı ise yüzde 58'lik oranla Alibaba gerçekleştirdi.



İşte, dünyanın en değerli 50 markası