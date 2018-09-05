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Dünyanın en değerli 50 markası belli oldu!

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, dünyanın en değerli perakende markaları listesini açıkladı. İşte o firmalar.

Giriş Tarihi: 05.09.2018 01:06 Güncelleme Tarihi: 05.09.2018 01:17
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Dünyanın en değerli 50 markası belli oldu!
Dünyanın en değerli 50 markası belli oldu!

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, dünyanın en değerli perakende markalarını açıkladı.

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Dünyanın en değerli 50 markası belli oldu!
Dünyanın en değerli 50 markası belli oldu!

Listenin ilk 10 sırasında yedi ABD menşeli marka bulunurken Çin'den iki, İsveç'ten ise 1 marka yer aldı.

Amazon, dünyanın en değerli perakende markası olarak yüzde 42'lik bir artışla 150,8 milyar dolara ulaştı.

Son bir yıldaki en büyük artışı ise yüzde 58'lik oranla Alibaba gerçekleştirdi.

İşte, dünyanın en değerli 50 markası

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Dünyanın en değerli 50 markası belli oldu!
Dünyanın en değerli 50 markası belli oldu!
Amazon (ABD)

Marka değeri: 150,811 milyar dolar
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Dünyanın en değerli 50 markası belli oldu!
Dünyanın en değerli 50 markası belli oldu!
Walmart (ABD)

Marka değeri: 61,480 milyar dolar
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Dünyanın en değerli 50 markası belli oldu!
Dünyanın en değerli 50 markası belli oldu!
Alibaba (Çin)

Marka değeri: 54,921 milyar dolar
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Dünyanın en değerli 50 markası belli oldu!
Dünyanın en değerli 50 markası belli oldu!
Home Depot (ABD)

Marka değeri: 33,748 milyar dolar
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Dünyanın en değerli 50 markası belli oldu!
Dünyanın en değerli 50 markası belli oldu!
IKEA (İsveç)

Marka değeri: 24,351 milyar dolar
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