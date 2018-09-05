Dünyanın en değerli 50 markası belli oldu!
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, dünyanın en değerli perakende markaları listesini açıkladı. İşte o firmalar.
Giriş Tarihi: 05.09.2018 01:06 Güncelleme Tarihi: 05.09.2018 01:17
Dünyanın en değerli 50 markası belli oldu!
Dünyanın en değerli 50 markası belli oldu!
Dünyanın en değerli 50 markası belli oldu!
Dünyanın en değerli 50 markası belli oldu!
Dünyanın en değerli 50 markası belli oldu!
Dünyanın en değerli 50 markası belli oldu!
Dünyanın en değerli 50 markası belli oldu!