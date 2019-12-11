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  • Dünyanın en genç kadın Başbakanı! Finlandiya'yı kadınlar koalisyonu yönetecek

Dünyanın en genç kadın Başbakanı! 'yı kadınlar koalisyonu yönetecek

Kuzey Avrupa'nın en ucunda bulunan İskandinav ülkesi 'da ilginç ve güzel bir gelişme yaşandı. Finlandiya'da geçen hafta Başbakan Antti Rinne'nin istifasının ardından 34 yaşındaki Sanna Marin'in başbakanlığında kurulan yeni hükümet Mecliste güvenoyu aldı. Marin'in koalisyon yaparak kurduğu yeni hükümette 12 kadın, 7 erkek bakan görev yapacak. Marin'in Başbakanlığında kurulacak koalisyon hükümetini oluşturan diğer parti liderleri de kadınlardan oluşuyor. Sol İtiifak Lideri Li Andersson (32), Merkez Parti Lideri Katri Kulmuni (32), Finlandiya Başbakanı Sanna Marin (34) ve Yeşil Lig Lideri Maria Ohisalo(34) Finladiya'nın İsveçli İnsanları Partisi Lideri Ana - Maja Henriksson (55)

Giriş Tarihi: 11.12.2019 07:37 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 08:00
Dünyanın en genç kadın Başbakanı! Finlandiya'yı kadınlar koalisyonu yönetecek

'da geçen hafta Başbakan Antti Rinne'nin istifasının ardından 34 yaşındaki Sanna Marin'in başbakanlığında kurulan yeni hükümet Mecliste güvenoyu aldı.

Dünyanın en genç kadın Başbakanı! Finlandiya'yı kadınlar koalisyonu yönetecek

Sanna Marin'in güvenoyu alarak başa geçmesi ise ülkede yine bunun gibi bir başka ilgi çekici durumu da beraberinde getirdi. Marin'in koalisyon ortakları da kadın.

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Dünyanın en genç kadın Başbakanı! Finlandiya'yı kadınlar koalisyonu yönetecek

Marin, yeni hükümetin güvenoyu almasıyla dünyanın en genç başbakanı ünvanının da sahibi oldu. Yeni hükümette 12 kadın, 7 erkek bakan görev yapacak.

Dünyanın en genç kadın Başbakanı! Finlandiya'yı kadınlar koalisyonu yönetecek

Son günlerde Suriye'deki kamplarda bulunan DAEŞ mensuplarının çocuklarının 'ya getirilmesine ilişkin uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiği ileri sürülen Pekka Haavisto (Yeşiller Partisi) yeni kabinede de dışişleri bakanı olarak görev aldı.

Dünyanın en genç kadın Başbakanı! Finlandiya'yı kadınlar koalisyonu yönetecek

Yeşiller Partisi Genel Başkanı Maria Ohisalo da göçmen konularında en etkili makam olan içişleri bakanlığı görevine devam edecek.

Dünyanın en genç kadın Başbakanı! Finlandiya'yı kadınlar koalisyonu yönetecek

Seçimde Türk adaylara verdiği destek ve Türkiye ile ilişkilere ılımlı bakmasıyla tanınan Sosyal Demokrat Partili (SDP) Ville Skinnari de kalkınma ve dış ticaret bakanlığı görevini sürdürecek.

Dünyanın en genç kadın Başbakanı! Finlandiya'yı kadınlar koalisyonu yönetecek

Bu arada, gelecek yıl ilkbaharda yapılacak SDP kongresinde Marin'in parti genel başkanlığına seçilmesine de kesin gözüyle bakılıyor. Marin'in SDP'nin başına geçmesi durumunda, koalisyon hükümetini oluşturan beş partinin de genel başkanları kadın olacak.

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