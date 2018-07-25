Dünyanın en görkemli yapıları belli oldu! Türkiye'den 3 yapı listeye girdi

Dünyanın en görkemli ve en çok beğenilen yapıları belli oldu. Ranks verilerine göre Türkiye'den 3 yapı listeye girdi. İşte o liste (250 yapı içerisinden ilkleri ve Türkiye'den listeye girenleri derledik. 1.Taç Mahal Bulunduğu yer:Uttar Pradesh, Hindistan 2.Neuschwanstein Kalesi Bulunduğu yer: Bavyera, Almanya 3.Versay Bulunduğu yer: Yvelines, France 4.Milano Katedrali Duomo Bulunduğu yer: Milano, İtalya 5.Mont Saint-Michel Kalesi Bulunduğu yer: Normandiya, Fransa 6.Macaristan Parlamento Binası Bulunduğu yer: Budapeşte, Macaristan