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Dünyanın en görkemli yapıları belli oldu! 'den 3 yapı listeye girdi

Giriş Tarihi: 25.07.2018 19:18 Güncelleme Tarihi: 25.07.2018 19:32
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Dünyanın en görkemli yapıları belli oldu! 'den 3 yapı listeye girdi
Dünyanın en görkemli yapıları belli oldu! Türkiye'den 3 yapı listeye girdi

Dünyanın en görkemli ve en çok beğenilen yapıları belli oldu. Ranks verilerine göre 'den 3 yapı listeye girdi. İşte o liste (250 yapı içerisinden ilkleri ve Türkiye'den listeye girenleri derledik.

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Dünyanın en görkemli yapıları belli oldu! 'den 3 yapı listeye girdi
Dünyanın en görkemli yapıları belli oldu! Türkiye'den 3 yapı listeye girdi

1.Taç Mahal

Bulunduğu yer:Uttar Pradesh, Hindistan

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Dünyanın en görkemli yapıları belli oldu! 'den 3 yapı listeye girdi
Dünyanın en görkemli yapıları belli oldu! Türkiye'den 3 yapı listeye girdi

2.Neuschwanstein Kalesi

Bulunduğu yer: Bavyera, Almanya

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Dünyanın en görkemli yapıları belli oldu! 'den 3 yapı listeye girdi
Dünyanın en görkemli yapıları belli oldu! Türkiye'den 3 yapı listeye girdi

3.Versay

Bulunduğu yer: Yvelines, France

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Dünyanın en görkemli yapıları belli oldu! 'den 3 yapı listeye girdi
Dünyanın en görkemli yapıları belli oldu! Türkiye'den 3 yapı listeye girdi

4.Milano Katedrali Duomo

Bulunduğu yer: Milano, İtalya

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Dünyanın en görkemli yapıları belli oldu! 'den 3 yapı listeye girdi
Dünyanın en görkemli yapıları belli oldu! Türkiye'den 3 yapı listeye girdi

5.Mont Saint-Michel Kalesi

Bulunduğu yer: Normandiya, Fransa

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Dünyanın en görkemli yapıları belli oldu! 'den 3 yapı listeye girdi
Dünyanın en görkemli yapıları belli oldu! Türkiye'den 3 yapı listeye girdi

6.Macaristan Parlamento Binası

Bulunduğu yer: Budapeşte, Macaristan

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