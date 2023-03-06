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Haberler Galeri Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti: İşte 2023'ün en iyileri...
Giriş Tarihi: 06.03.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 12:31

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti: İşte 2023'ün en iyileri...

ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2023 yılının en güçlü hava kuvvetleri listesini açıkladı. Birçok istatistik üzerinden hazırlanan rapora, Türk Hava Kuvvetleri'nin sıralaması damga vurdu! Peki Global Firepower tarafından hazırlanan listede Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte şanlı Türk Hava Kuvvetleri'nin listedeki sıralaması...

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti: İşte 2023’ün en iyileri...

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower ülkelerin savaş güçleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesini paylaşılan listede uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı, orduların bütçesi gibi çeşitli kriterler üzerine duruldu.

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti: İşte 2023’ün en iyileri...

Türkiye'nin sıralamadaki yeri ise dikkat çekti. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi...

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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti: İşte 2023’ün en iyileri...

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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti: İşte 2023’ün en iyileri...

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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti: İşte 2023’ün en iyileri...

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