Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...
Giriş Tarihi: 25.05.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 09:41

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü hava kuvvetleri...

ABD merkezli askeri güç verilerini toplayan internet sitesi Global Firepower, 2023 yılının en güçlü hava kuvvetlerini açıkladı. Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belirlenirken; uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı gibi faktörler göz önünde bulunduruluyor. Peki ABD merkezli Global Firepower tarafından hazırlanan listede Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte Türk Hava Kuvvetleri'nin sıralamadaki yeri...

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023’ün en güçlü hava kuvvetleri...

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, 2023 yılında en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri açıkladı. Listede; uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı gibi faktörler üzerinde duruldu. Global Firepower tarafından hazırlanan listeye Türiye'nin sıralaması damga vurdu. Peki Türk Hava Kuvvetleri kaçıncı sırada yer alıyor?

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023’ün en güçlü hava kuvvetleri...

İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2023 sıralaması:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023’ün en güçlü hava kuvvetleri...

100-PARAGUAY

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023’ün en güçlü hava kuvvetleri...

99-MALİ

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023’ün en güçlü hava kuvvetleri...

98-TANZANYA

SON DAKİKA