Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi dikkat çekti. NATO'nun 2. en büyük ordusuna sahip olan Türkiye birçok önemli ülkeyi geride bırakmayı başardı. Peki hangi ülkeler kaçıncı sırada. İşte Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi...