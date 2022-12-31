Giriş Tarihi: 31.12.2022 16:06
Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
16:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2022'nin en güçlü orduları...
ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2022 yılının askeri gücü en yüksek ülkelerini sıraladı. Global Firepower tarafından yapılan liste hazırlanırken ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı. Peki bu listede Türk ordusu kaçıncı sırada? İşte 2022'nin en güçlü orduları ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri…