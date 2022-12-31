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Haberler Galeri Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2022'nin en güçlü orduları...
Giriş Tarihi: 31.12.2022 16:06 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 16:06

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2022'nin en güçlü orduları...

ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2022 yılının askeri gücü en yüksek ülkelerini sıraladı. Global Firepower tarafından yapılan liste hazırlanırken ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı. Peki bu listede Türk ordusu kaçıncı sırada? İşte 2022'nin en güçlü orduları ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri…

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2022’nin en güçlü orduları...

Dünyanın en güçlü orduları 2022 listesi dikkat çekti. Türkiye birçok önemli ülkeyi geride bırakmayı başardı. Peki hangi ülkeler kaçıncı sırada. İşte Dünyanın en güçlü orduları 2022 listesi...

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2022’nin en güçlü orduları...

100-Mali

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2022’nin en güçlü orduları...

99-Bahreyn

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2022’nin en güçlü orduları...

98-Ermenistan

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2022’nin en güçlü orduları...

97-İrlanda

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