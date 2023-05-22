Giriş Tarihi: 22.05.2023 10:50
Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
13:01
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte 2023'ün en güçlü orduları...
ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2023 yılının askeri gücü en yüksek ülkelerini sıraladı. Global Firepower tarafından yapılan liste hazırlanırken ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı. Peki bu listede Türk ordusu kaçıncı sırada? İşte 2023'ün en güçlü orduları ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri…