Dünyanın en güçlüleri açıklandı! Türk ordusu operasyonları başarıyla yürütürken...

Birçok farklı faktör dikkate alınarak hazırlanan dünya askeri güç sıralaması raporunun en sonunda oldukça dikkat çeken bir liste var. Global Fire Power tarafından yayınlanan listede ülkeler, mühimmat, askeri ekipmanlar, teknoloji, insan gücü, askeri alandaki finansal faaliyetler, nüfus / kaynak akışları ve benzeri etkenlerle sınanarak yerlerini alıyor… Özellikle insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) Türkiye tarafından tüm iç ve dış operasyonlarda etkin olarak kullanılıyor. Bu durum da, listenin oluşmasında önemli kriterlerden biri olan teknoloji faktörüyle Türkiye'yi diğer ülkelerin önüne taşıyor.

İşte Türkiye'nin ilk 10'a girdiği, dünyadaki askeri güç sıralamasını gösteren o dev liste!