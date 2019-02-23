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Dünyanın en güçlüleri açıklandı! Türk ordusu operasyonları başarıyla yürütürken...

Ülkelere ait askeri istatistikleri de bünyesinde barındıran dünyanın önde gelen araştırma kuruluşlarından Global Fire Power ülkelerin askeri güçlerine ait son raporu yayınladı. Yayınlanan raporda dünyadaki ülkelerin askeri güç sıralaması yer alırken Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkeler dikkat çekiyor. Yerli üretimle birlikte Türkiye'nin askeri alanda dışa bağımlılığı her geçen gün azalırken, özellikle askeri teknoloji alanındaki hızlı yükselişi de Türkiye'nin sıralamadaki yerini başlara taşıyor. İşte dünyanın en güçlü orduları…

Giriş Tarihi: 23.02.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 23.02.2019 13:23
Dünyanın en güçlüleri açıklandı! Türk ordusu operasyonları başarıyla yürütürken...

Birçok farklı faktör dikkate alınarak hazırlanan dünya askeri güç sıralaması raporunun en sonunda oldukça dikkat çeken bir liste var. Global Fire Power tarafından yayınlanan listede ülkeler, mühimmat, askeri ekipmanlar, teknoloji, insan gücü, askeri alandaki finansal faaliyetler, nüfus / kaynak akışları ve benzeri etkenlerle sınanarak yerlerini alıyor… Özellikle insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) Türkiye tarafından tüm iç ve dış operasyonlarda etkin olarak kullanılıyor. Bu durum da, listenin oluşmasında önemli kriterlerden biri olan teknoloji faktörüyle Türkiye'yi diğer ülkelerin önüne taşıyor.

İşte Türkiye'nin ilk 10'a girdiği, dünyadaki askeri güç sıralamasını gösteren o dev liste!

Dünyanın en güçlüleri açıklandı! Türk ordusu operasyonları başarıyla yürütürken...

80- Türkmenistan

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Dünyanın en güçlüleri açıklandı! Türk ordusu operasyonları başarıyla yürütürken...

79- Umman

Dünyanın en güçlüleri açıklandı! Türk ordusu operasyonları başarıyla yürütürken...

78- Sırbistan

Dünyanın en güçlüleri açıklandı! Türk ordusu operasyonları başarıyla yürütürken...

77- Tunus

Dünyanın en güçlüleri açıklandı! Türk ordusu operasyonları başarıyla yürütürken...

76- Ürdün

Dünyanın en güçlüleri açıklandı! Türk ordusu operasyonları başarıyla yürütürken...

75- Demokratik Kongo Cumhuriyeti

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