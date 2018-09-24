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Dünyanın en havalı semtleri belli oldu! 'den de 1 yer var

Giriş Tarihi: 24.09.2018 15:31 Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 16:21
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Dünyanın en havalı semtleri belli oldu! 'den de 1 yer var
Dünyanın en havalı semtleri belli oldu! Türkiye'den de 1 yer var

Dergi çalışanları 'havalı semtler'ı belirlemek için yerel Time Out editörlerinden görüş almanın yanı sıra 15 bin kişinin katıldığı bir anket düzenledi.

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Dünyanın en havalı semtleri belli oldu! 'den de 1 yer var
Dünyanın en havalı semtleri belli oldu! Türkiye'den de 1 yer var

Time Out'un son sayısındaki habere göre, belirlenen liste, ziyaretçilerin 'turist gibi hissetmeden, oranın yerlisi gibi yiyip içip takılabileceği havalı yerler'den oluşuyor. Listede de 'den bir yer var.

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Dünyanın en havalı semtleri belli oldu! 'den de 1 yer var
Dünyanın en havalı semtleri belli oldu! Türkiye'den de 1 yer var

1. Embajadores, Madrid-İspanya

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Dünyanın en havalı semtleri belli oldu! 'den de 1 yer var
Dünyanın en havalı semtleri belli oldu! Türkiye'den de 1 yer var

2. Euljiro, Seul-Güney Kore

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Dünyanın en havalı semtleri belli oldu! 'den de 1 yer var
Dünyanın en havalı semtleri belli oldu! Türkiye'den de 1 yer var

3. Nueva Villa de Aburrá,Medellin-Kolombiya

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Dünyanın en havalı semtleri belli oldu! 'den de 1 yer var
Dünyanın en havalı semtleri belli oldu! Türkiye'den de 1 yer var

4. Metaxourgeio, Atina-Yunanistan

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Dünyanın en havalı semtleri belli oldu! 'den de 1 yer var
Dünyanın en havalı semtleri belli oldu! Türkiye'den de 1 yer var

5. Princípe Real, Lizbon-Portekiz

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