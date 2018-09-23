Dünyanın en havalı semtleri belli oldu! Türkiye'den tek bir yer listeye girdi...

Dergi çalışanları 'havalı semtler'ı belirlemek için yerel Time Out editörlerinden görüş almanın yanı sıra 15 bin kişinin katıldığı bir anket düzenledi. Time Out'un son sayısındaki habere göre, belirlenen liste, ziyaretçilerin 'turist gibi hissetmeden, oranın yerlisi gibi yiyip içip takılabileceği havalı yerler'den oluşuyor.

Listede de Türkiye'den tek bir yer var.