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Dünyanın i belli oldu! 'den tek bir yer listeye girdi...

İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out, dünyanın en havalı 50 semtinin listesini hazırladı.

Dergi, dünya genelinde ziyaret edilmesi gereken 'en havalı 50 semt' arasına 'den de bir yeri ekledi.

Giriş Tarihi: 23.09.2018 17:10 Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 17:39
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Dünyanın i belli oldu! 'den tek bir yer listeye girdi...
Dünyanın en havalı semtleri belli oldu! Türkiye'den tek bir yer listeye girdi...

Dergi çalışanları 'havalı semtler'ı belirlemek için yerel Time Out editörlerinden görüş almanın yanı sıra 15 bin kişinin katıldığı bir anket düzenledi. Time Out'un son sayısındaki habere göre, belirlenen liste, ziyaretçilerin 'turist gibi hissetmeden, oranın yerlisi gibi yiyip içip takılabileceği havalı yerler'den oluşuyor.

Listede de 'den tek bir yer var.

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Dünyanın i belli oldu! 'den tek bir yer listeye girdi...
Dünyanın en havalı semtleri belli oldu! Türkiye'den tek bir yer listeye girdi...

1. Embajadores, Madrid-İspanya

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Dünyanın i belli oldu! 'den tek bir yer listeye girdi...
Dünyanın en havalı semtleri belli oldu! Türkiye'den tek bir yer listeye girdi...

2. Euljiro, Seul-Güney Kore

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Dünyanın i belli oldu! 'den tek bir yer listeye girdi...
Dünyanın en havalı semtleri belli oldu! Türkiye'den tek bir yer listeye girdi...

3. Nueva Villa de Aburrá,Medellin-Kolombiya

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Dünyanın i belli oldu! 'den tek bir yer listeye girdi...
Dünyanın en havalı semtleri belli oldu! Türkiye'den tek bir yer listeye girdi...

4. Metaxourgeio, Atina-Yunanistan

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Dünyanın i belli oldu! 'den tek bir yer listeye girdi...
Dünyanın en havalı semtleri belli oldu! Türkiye'den tek bir yer listeye girdi...

5. Princípe Real, Lizbon-Portekiz

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Dünyanın i belli oldu! 'den tek bir yer listeye girdi...
Dünyanın en havalı semtleri belli oldu! Türkiye'den tek bir yer listeye girdi...

6. Strasbourg-Saint-Denis, Paris-Fransa

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