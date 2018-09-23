Dünyanın en havalı semtleri belli oldu! Türkiye'den tek bir yer listeye girdi...

İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out, dünyanın en havalı 50 semtinin listesini hazırladı. Dergi, dünya genelinde ziyaret edilmesi gereken 'en havalı 50 semt' arasına Türkiye'den de bir yeri ekledi. Dergi çalışanları 'havalı semtler'ı belirlemek için yerel Time Out editörlerinden görüş almanın yanı sıra 15 bin kişinin katıldığı bir anket düzenledi. Time Out'un son sayısındaki habere göre, belirlenen liste, ziyaretçilerin 'turist gibi hissetmeden, oranın yerlisi gibi yiyip içip takılabileceği havalı yerler'den oluşuyor. Listede de Türkiye'den tek bir yer var. 1. Embajadores, Madrid-İspanya 2. Euljiro, Seul-Güney Kore 3. Nueva Villa de Aburrá,Medellin-Kolombiya 4. Metaxourgeio, Atina-Yunanistan 5. Princípe Real, Lizbon-Portekiz 6. Strasbourg-Saint-Denis, Paris-Fransa