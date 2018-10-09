Dünyanın en iyi korunan gizemli yeri!

Dünya üzerinde iyi korunan yerlerin olduğunu hepimiz biliyoruz ama üstün güvenlik önlemleriyle korunan, içerisinde çok değerli ve gizli maddelerin olduğu yerleri çoğumuz bilmiyoruz… İşte dünyanın en iyi korunan sırlarla dolu yerler listesi... Cheyenne Dağı kompleksi bir noktada Kuzey Amerika Uzay Savunma Komutanlığı ve ABD Uzay Komutanlığı misyonlarının komuta merkeziydi. Burada tünel granit taşlar ile çok iyi korunuyor. İlginçtir ki Cheyenne Dağ kompleksi, popüler TV şovu Stargate SG-1'de kurgusal Yıldız Geçidi Komutanlığı'nın da eviydi. Demir Dağı birçok gizli belgenin kendi altında tutulduğuna dair bahsi geçen bir yer… Yerden 200 feet aşağıda, bu kireçtaşı madeninin büyüklüğü 1.7 milyon metrekare civarında. Ayrıca burada en büyük kiracı ve kasa sahibi ABD hükümeti. Warner Brothers, Smithsonian Enstitüsü ve Corbis'in hepsinin sırları olduğunu biliyoruz. Söylenenlere göre binlerce tarihi ana kayıt, fotoğraf negatifleri ve orijinal film makaraları burada bulunuyor. Ayrıca Iron Mountain, Amerika'nın en büyük şirketlerinden bazılarını destekleyen bir veri merkezi olan Room 48'e ev sahipliği yapıyor. ADX Florence Hapishanesi Açılımı İdari Maksimum Tesis olan ADX , kötülerin en kötülerini barındıran erkekler için olan bir hapishane…