Dünyanın en iyi korunan gizemli yeri!

Ayrıca burada en büyük kiracı ve kasa sahibi ABD hükümeti. Warner Brothers, Smithsonian Enstitüsü ve Corbis'in hepsinin sırları olduğunu biliyoruz. Söylenenlere göre binlerce tarihi ana kayıt, fotoğraf negatifleri ve orijinal film makaraları burada bulunuyor.