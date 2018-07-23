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“en kirli” 25 kenti belli oldu

Giriş Tarihi: 23.07.2018 10:55 Güncelleme Tarihi: 23.07.2018 10:59
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“en kirli” 25 kenti belli oldu
Dünyanın “en kirli” 25 kenti belli oldu

Dünya Sağlık örgütü (WHO) tarafından yapılan bir araştırmada, en kirli şehirleri listelendi.

25- Narayangonj (Bangladeş)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 105.79

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“en kirli” 25 kenti belli oldu
Dünyanın “en kirli” 25 kenti belli oldu

24- Hengshui (Çin)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 106.67

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“en kirli” 25 kenti belli oldu
Dünyanın “en kirli” 25 kenti belli oldu

23- Rawalpindi (Pakistan)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 107

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“en kirli” 25 kenti belli oldu
Dünyanın “en kirli” 25 kenti belli oldu

22- Gobindgarh (Hindistan)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 107.61

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“en kirli” 25 kenti belli oldu
Dünyanın “en kirli” 25 kenti belli oldu

21- Amritsar (Hindistan)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 108.15

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“en kirli” 25 kenti belli oldu
Dünyanın “en kirli” 25 kenti belli oldu

20- Peşaver (Pakistan)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 111

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“en kirli” 25 kenti belli oldu
Dünyanın “en kirli” 25 kenti belli oldu

19- Handan (Çin)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 111.75

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