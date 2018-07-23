Dünyanın “en kirli” 25 kenti belli oldu

Dünya Sağlık örgütü (WHO) tarafından yapılan bir araştırmada, dünyanın en kirli şehirleri listelendi. 25- Narayangonj (Bangladeş) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 105.79 24- Hengshui (Çin) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 106.67 23- Rawalpindi (Pakistan) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 107 22- Gobindgarh (Hindistan) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 107.61 21- Amritsar (Hindistan) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 108.15 20- Peşaver (Pakistan) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 111 19- Handan (Çin) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 111.75