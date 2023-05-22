Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dünyanın en pahalı dondurması! Fiyatı ağızları açık bıraktı
Giriş Tarihi: 22.05.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 12:37

Dünyanın en pahalı dondurması! Fiyatı ağızları açık bıraktı

Japonya'da üretilen ve içinde dünyanın en pahalı trüf mantarlarından biri olan Byakuya dondurması 125 bin TL'lik fiyatı ile dünyanın en pahalı dondurması olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Dünyanın en pahalı dondurması! Fiyatı ağızları açık bıraktı

Bir porsiyonu 873 bin 400 yen (yaklaşık 125 bin TL) olan 'Byakuya' dünyanın en pahalı dondurması olarak seçildi. Byakuya Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmeyi başardı.

Dünyanın en pahalı dondurması! Fiyatı ağızları açık bıraktı

130 mililitrelik cam kavanozlarda servis edilen Roma dondurması İtalya'nın Alba kentinde üretilen beyaz trüf mantarı ile yapıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en pahalı dondurması! Fiyatı ağızları açık bıraktı

Söz konusu mantarın kilosunun ise 15 bin 192 dolar olduğu ifade edildi.

Dünyanın en pahalı dondurması! Fiyatı ağızları açık bıraktı

Dondurmada ayrıca özel reggiano parmesan peyniri ile hafif tatlımsı bir kokusu olan sake lees kullanıldı.

Dünyanın en pahalı dondurması! Fiyatı ağızları açık bıraktı

Dondurmanın üreticisi "Tadı doğru hale getirmek için pek çok hata ve deneme yaptık. Dondurmayı 1.5 yıldan uzun bir sürede ürettik. Ancak Guinness'e girmek tüm çabalarımıza değdi" dedi.

SON DAKİKA