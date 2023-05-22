Giriş Tarihi: 22.05.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 12:37

Dünyanın en pahalı dondurması! Fiyatı ağızları açık bıraktı

Japonya'da üretilen ve içinde dünyanın en pahalı trüf mantarlarından biri olan Byakuya dondurması 125 bin TL'lik fiyatı ile dünyanın en pahalı dondurması olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.