Dünyanın en pahalı dondurması! Fiyatı ağızları açık bıraktı

Bir porsiyonu 873 bin 400 yen (yaklaşık 125 bin TL) olan 'Byakuya' dünyanın en pahalı dondurması olarak seçildi. Byakuya Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmeyi başardı. 130 mililitrelik cam kavanozlarda servis edilen Roma dondurması İtalya'nın Alba kentinde üretilen beyaz trüf mantarı ile yapıldı. Söz konusu mantarın kilosunun ise 15 bin 192 dolar olduğu ifade edildi. Dondurmada ayrıca özel reggiano parmesan peyniri ile hafif tatlımsı bir kokusu olan sake lees kullanıldı. Dondurmanın üreticisi 'Tadı doğru hale getirmek için pek çok hata ve deneme yaptık. Dondurmayı 1.5 yıldan uzun bir sürede ürettik. Ancak Guinness'e girmek tüm çabalarımıza değdi' dedi. Bu dondurmayı sipariş edenlere aynı zamanda el yapımı metal bir kaşık da veriliyor. Daha önceki rekoru elinde tutan dondurma ABD New York'ta satılan, 23 ayar yenilebilir altın ve vanilya ile servis edilen bin dolarlık Golden Opulence Sundae idi.