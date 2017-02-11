Dünyanın en soğuk şehri yakutsk'da 15 dakika dışarıda kalan donuyor



Yakutsk şehrinin yakınlarında bulunan ve 2010 verilerine göre 521 insanın yaşadığı bir köyde ise en düşük sıcaklık -71,2 derece olarak ölçülmüştür. Bu veri, dünyanın en soğuk yerinin Sibirya değil, Yakutsk olduğunu en iyi şekilde ortaya koyuyor.

