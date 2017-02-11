Dünyanın en soğuk şehri yakutsk'da 15 dakika dışarıda kalan donuyor

İnsanoğlunun yaşamını sürdürdüğü en soğuk nokta olan Rusya'nın Yakutsk şehri, 1632 yılında Lena Nehri kıyısına kurulmuştur. Zengin yer altı kaynaklarını barındıran şehirde oldukça fazla insan yaşamını sürdürüyor. Yakutsk şehri Sibirya ile karşılaştırıldığında bile dünyanın en soğuk şehri olma özelliğini kimseye vermiyor. Ortalama sıcaklığın -50 derece olduğu Sibirya'da sıcaklık 5 derece daha düştüğünde, yani -55 dereceye ulaştığında okullar tatil ediliyor. Yakutsk şehrinin yakınlarında bulunan ve 2010 verilerine göre 521 insanın yaşadığı bir köyde ise en düşük sıcaklık -71,2 derece olarak ölçülmüştür. Bu veri, dünyanın en soğuk yerinin Sibirya değil, Yakutsk olduğunu en iyi şekilde ortaya koyuyor.