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Dünyanın en soğuk şehri yakutsk'da 15 dakika dışarıda kalan donuyor

Giriş Tarihi: 11.02.2017 18:56 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 12:26
Dünyanın en soğuk şehri yakutsk'da 15 dakika dışarıda kalan donuyor


İnsanoğlunun yaşamını sürdürdüğü en soğuk nokta olan 'nın Yakutsk şehri, 1632 yılında Lena Nehri kıyısına kurulmuştur. Zengin yer altı kaynaklarını barındıran şehirde oldukça fazla insan yaşamını sürdürüyor.

Dünyanın en soğuk şehri yakutsk'da 15 dakika dışarıda kalan donuyor


Yakutsk şehri Sibirya ile karşılaştırıldığında bile dünyanın en soğuk şehri olma özelliğini kimseye vermiyor. Ortalama sıcaklığın -50 derece olduğu Sibirya'da sıcaklık 5 derece daha düştüğünde, yani -55 dereceye ulaştığında okullar tatil ediliyor.

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Dünyanın en soğuk şehri yakutsk'da 15 dakika dışarıda kalan donuyor


Yakutsk şehrinin yakınlarında bulunan ve 2010 verilerine göre 521 insanın yaşadığı bir köyde ise en düşük sıcaklık -71,2 derece olarak ölçülmüştür. Bu veri, dünyanın en soğuk yerinin Sibirya değil, Yakutsk olduğunu en iyi şekilde ortaya koyuyor.

Dünyanın en soğuk şehri yakutsk'da 15 dakika dışarıda kalan donuyor
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Dünyanın en soğuk şehri yakutsk'da 15 dakika dışarıda kalan donuyor
Dünyanın en soğuk şehri yakutsk'da 15 dakika dışarıda kalan donuyor
Dünyanın en soğuk şehri yakutsk'da 15 dakika dışarıda kalan donuyor
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