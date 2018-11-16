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en soğuk yerinde at donmak üzereydi!

Giriş Tarihi: 16.11.2018 15:03 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 12:27
Dünyanın en soğuk yerinde at donmak üzereydi!

en soğuk yeri olarak bilinen Yakutsk'da geçtiğimiz cuma günü yemek yemek için otlak alanda dolaşan bir at donmuş suyun içine düşerek donma tehlikesi geçirdi.

Dünyanın en soğuk yerinde at donmak üzereydi!

Az daha ölecek olan at Rusya'nın Acil Durumlar Bakanlığı olan AKASTS EMERCOM ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Dünyanın en soğuk yerinde at donmak üzereydi!

Kendini sudan çıkarmaya çalışırken debelenen at soğuktan bitkin düşse de arama kurtarma ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı.

Dünyanın en soğuk yerinde at donmak üzereydi!
Arama kurtarma ekipleri paylaştıkları fotoğrafların altına atın durumunun iyi olduğunu ve çiftliğine geri döndüğünü kaydetti.
Dünyanın en soğuk yerinde at donmak üzereydi!

EKSİ 60'LARI BULUYOR

Rusya'nın en soğuk şehirlerinden Yakutsk, -60'lara inen hava sıcaklığıyla termometreyi bile bozdu.

Dünyanın en soğuk yerinde at donmak üzereydi!

Evinden işine gitmek zorunda kalan Anastasia Gruzdeva isimli bir kadın da bölgenin ne kadar soğuk olduğunu kanıtlar nitelikte bir fotoğraf paylaştı.

Dünyanın en soğuk yerinde at donmak üzereydi!

Sadece 15-20 dakika dışarıda kalmasına rağmen kaşları ve kirpikleri donan Gruzdeva, soğuk havaya alıştığını, iki yıl önce de benzer bir fotoğraf paylaştığını ekledi.

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