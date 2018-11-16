Dünyanın en soğuk yerinde at donmak üzereydi!

Dünyanın en soğuk yeri olarak bilinen Yakutsk'da geçtiğimiz cuma günü yemek yemek için otlak alanda dolaşan bir at donmuş suyun içine düşerek donma tehlikesi geçirdi. Az daha ölecek olan at Rusya'nın Acil Durumlar Bakanlığı olan AKASTS EMERCOM ekipleri tarafından kurtarıldı. Kendini sudan çıkarmaya çalışırken debelenen at soğuktan bitkin düşse de arama kurtarma ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı. Arama kurtarma ekipleri paylaştıkları fotoğrafların altına atın durumunun iyi olduğunu ve çiftliğine geri döndüğünü kaydetti. EKSİ 60'LARI BULUYOR Rusya'nın en soğuk şehirlerinden Yakutsk, -60'lara inen hava sıcaklığıyla termometreyi bile bozdu. Evinden işine gitmek zorunda kalan Anastasia Gruzdeva isimli bir kadın da bölgenin ne kadar soğuk olduğunu kanıtlar nitelikte bir fotoğraf paylaştı. Sadece 15-20 dakika dışarıda kalmasına rağmen kaşları ve kirpikleri donan Gruzdeva, soğuk havaya alıştığını, iki yıl önce de benzer bir fotoğraf paylaştığını ekledi.