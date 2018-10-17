Dünyanın en ünlü yerlerini bir de böyle görün

Dünyanın en önemli noktaları sayılan bu yerler bütüne bakıldığında aslında hiç de olduğu gibi görünmüyor. İşte dünyanın en turistik ve en ünlü mekanlarının daha önce hiç görmediğiniz yüzleri... Burası Yunanistan'ın ünlü Santorini Adası. Her turizm acentesinin yaz sezonundaki afişlerini süsleyen bu yer aslında bütünde bakıldığında böyle görünüyor. Mısır'ın Kahire bölgesinde bulunan Piramitler sonsuz bir çölün ortasında gibi görünüyor. Ama sadece fotoğraflarda. Gerçekte ise şehrin tam kenarında yer alıyor. İngiltere'nin Amesbury bölgesinde bulunan Stonehenge, turistler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. Uzaktan bakıldığındaysa böyle görülüyor.