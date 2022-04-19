Giriş Tarihi: 19.04.2022 16:14 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 16:14

Dünyanın en yalnız evi satışa çıkarıldı! İşte istenen miktar

Dünyanın en yalnız evi olarak bilinen ve ABD'nin Main eyaletinde bulunan neredeyse okyanusun ortasındaki ev satışa çıktı. Verilen ilanda "Her şeyden tamamen uzaklaşmak için ideal bir yer" ifadelerine yer verildi. İşte ev için istenen değer.