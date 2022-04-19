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Haberler Galeri Dünyanın en yalnız evi satışa çıkarıldı! İşte istenen miktar
Giriş Tarihi: 19.04.2022 16:14 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 16:14

Dünyanın en yalnız evi satışa çıkarıldı! İşte istenen miktar

Dünyanın en yalnız evi olarak bilinen ve ABD'nin Main eyaletinde bulunan neredeyse okyanusun ortasındaki ev satışa çıktı. Verilen ilanda "Her şeyden tamamen uzaklaşmak için ideal bir yer" ifadelerine yer verildi. İşte ev için istenen değer.

Dünyanın en yalnız evi satışa çıkarıldı! İşte istenen miktar

ABD'nin en kuzeyinde bulunan New England'ın Main eyaletindeki ev 'dünyanın en yalnız evi' olarak biliniyor. 2009 yılında inşası tamamlanan izole konut, Atlantik Okyanusu'nun etkileyici manzarısına sahip. Zira kendisi de zaten neredeyse okyanusun içinde.

Dünyanın en yalnız evi satışa çıkarıldı! İşte istenen miktar

Whoa Körfezi'nde yer alan ev, geçtiğimiz günerlde satışa çıktı. Issız minik ada üzerindeki ev için istenen fiyat ise 339 bin dolar (yaklaşık 5 milyon lira).

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Dünyanın en yalnız evi satışa çıkarıldı! İşte istenen miktar

"Her şeyden tamamen uzaklaşmak ve doğanın içine dalmak isteyenler için ideal bir yer" ifadelerine satışa çıkan evin bir banyosu yok.

Dünyanın en yalnız evi satışa çıkarıldı! İşte istenen miktar

Tuvalet ise eski usül olup, evin dışında adanın ortasında bulunuyor. Yani evden yalnızca birkaç metre uzakta.

Dünyanın en yalnız evi satışa çıkarıldı! İşte istenen miktar

Evle birlikte, evin üstünde bulunduğu Duck Legdes Adası veriliyor. İlanda ayrıca, "Dünyada hafta sonunu geçirmek için daha iyi bir yer" sözlerine yer verildi.

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