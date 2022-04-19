Dünyanın en yalnız evi satışa çıkarıldı! İşte istenen miktar

ABD'nin en kuzeyinde bulunan New England'ın Main eyaletindeki ev 'dünyanın en yalnız evi' olarak biliniyor. 2009 yılında inşası tamamlanan izole konut, Atlantik Okyanusu'nun etkileyici manzarısına sahip. Zira kendisi de zaten neredeyse okyanusun içinde. Whoa Körfezi'nde yer alan ev, geçtiğimiz günerlde satışa çıktı. Issız minik ada üzerindeki ev için istenen fiyat ise 339 bin dolar (yaklaşık 5 milyon lira). 'Her şeyden tamamen uzaklaşmak ve doğanın içine dalmak isteyenler için ideal bir yer' ifadelerine satışa çıkan evin bir banyosu yok. Tuvalet ise eski usül olup, evin dışında adanın ortasında bulunuyor. Yani evden yalnızca birkaç metre uzakta. Evle birlikte, evin üstünde bulunduğu Duck Legdes Adası veriliyor. İlanda ayrıca, 'Dünyada hafta sonunu geçirmek için daha iyi bir yer' sözlerine yer verildi. Evin ayrıca teknesi olanlar için avantajları da var. Evin konumu, okyanus gel-gitlerinden etkilenmiyor. Evin içindeki karelerde ise nefes kesen okyanus manzarasının olduğu görüldü.