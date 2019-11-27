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Dünyanın en yaşanabilir kentleri arasında bakın hangi şehrimiz var! , ya da değil

Dünyanın en yaşanabilir şehirlerini belirlediler. Ünlü bir araştırma sitesi tarafından hazırlanan 'Dünyadaki en yaşanılabilir Kentler' listesinin ilk 100'üne 'den bir şehrimiz de alındı. Üstelik bu şehrimiz ne ne ne de üçüncü büyük şehrimiz olan ! Araştırma sitesi Numbeo dünyanın yaşanabilir illerini araştırdı. O iller içine Türkiye'den de bir şehir girdi. Liste belli önemli kategoriler üzerinden belirlendi ve kamuoyuyla paylaşıldı. İşte o liste!

Giriş Tarihi: 27.11.2019 07:17 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 09:34
Dünyanın en yaşanabilir kentleri arasında bakın hangi şehrimiz var! İstanbul, Ankara ya da İzmir değil

Araştırma sitesi Numbeo dünyanın yaşanabilir illerini araştırdı. O iller içine 'den de bir şehir girdi. Ancak ne , ne , ne de ...

Dünyanın en yaşanabilir kentleri arasında bakın hangi şehrimiz var! İstanbul, Ankara ya da İzmir değil

İşte o liste...

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Dünyanın en yaşanabilir kentleri arasında bakın hangi şehrimiz var! İstanbul, Ankara ya da İzmir değil

100 Riga, Letonya

99 Manchester, Birleşik Krallık

98 Dublin, İrlanda

Dünyanın en yaşanabilir kentleri arasında bakın hangi şehrimiz var! İstanbul, Ankara ya da İzmir değil

97 Miami, FL, Birleşik Devletler

96 Oslo, Norveç

95 Varşova, Polonya

Dünyanın en yaşanabilir kentleri arasında bakın hangi şehrimiz var! İstanbul, Ankara ya da İzmir değil

94 Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

93 Tel Aviv-Yafo, İsrail

92 Philadelphia, PA, Birleşik Devletler

Dünyanın en yaşanabilir kentleri arasında bakın hangi şehrimiz var! İstanbul, Ankara ya da İzmir değil

91 Cape Town, Güney Afrika

90 Vilnius, Litvanya

89 Los Angeles, CA, Birleşik Devletler

Dünyanın en yaşanabilir kentleri arasında bakın hangi şehrimiz var! İstanbul, Ankara ya da İzmir değil

88 Phoenix, AZ, Birleşik Devletler

87 Honolulu, HI, Birleşmiş Devletler

86 Chicago, IL, Birleşik Devletler

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