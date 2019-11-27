Dünyanın en yaşanabilir kentleri arasında bakın hangi şehrimiz var! İstanbul, Ankara ya da İzmir değil
Dünyanın en yaşanabilir kentleri arasında bakın hangi şehrimiz var! İstanbul, Ankara ya da İzmir değil
Dünyanın en yaşanabilir şehirlerini belirlediler. Ünlü bir araştırma sitesi tarafından hazırlanan 'Dünyadaki en yaşanılabilir Kentler' listesinin ilk 100'üne Türkiye'den bir şehrimiz de alındı. Üstelik bu şehrimiz ne İstanbul ne Ankara ne de üçüncü büyük şehrimiz olan İzmir! Araştırma sitesi Numbeo dünyanın yaşanabilir illerini araştırdı. O iller içine Türkiye'den de bir şehir girdi. Liste belli önemli kategoriler üzerinden belirlendi ve kamuoyuyla paylaşıldı. İşte o liste!
Giriş Tarihi: 27.11.2019
07:17
Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
09:34
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